Залужний розписався на еротичних календарях українських журналісток

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розписався на календарях з еротичними фотографіями журналісток "5 каналу". Так він "благословив" їх на другий мільйон.

Про це повідомила шеф-редакторка "5 каналу" Ірина Герасимова. Зауважимо, що дискусії довкола скандального календаря "без цензури" досі не вщухають.

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Залужний "благословив" календар "5 каналу"

Журналістки "5 каналу" відвідали Валерія Залужного зранку 14 грудня. Вони показали Головнокомандувачу свій благодійний календар.



За перший тиждень редакція зібрала 1 мільйон гривень / Фото "5 каналу"

І не тільки в красі наша сила,

– підписав його Залужний.

Зверніть увагу, що 6 грудня "5 канал" оголосив про випуск благодійного календаря з ню-фотографіями журналісток, що позують зі зброєю. На всі кошти, які вдасться заробити на продажі, пообіцяли закупити рації для військових.

Валерій Залужний розписався на календарі "без цензури" / Фото "5 каналу"

За перший тиждень редакція зібрала понад 1 мільйон гривень. І на цьому "5 канал" зупинятися не збирається.

Головнокомандувач благословив на другий мільйон,

– розповіла Ірина Герасимова.

До слова, раніше представники громадських, жіночих, правозахисних і медійних організацій засудили таку спробу "5 каналу" зібрати кошти для потреб армії. Благодійну акцію назвали "сповненою дискримінаційних і сексистських наративів".

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