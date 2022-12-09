Зокрема, Дмитро Лубінець "не побачив нічого поганого" в еротичному календарі.
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Як Лубінець відреагував на еротичний календар
Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що підтримує подібні ініціативи.
Я не думав, що когось може образити календар, який виданий на підтримку ЗСУ. Скажу відверто: я подібні ініціативи будь-які тільки вітаю. Якщо тобі особисто не подобається, що ти бачиш на календарі, то не купуй його, а знайди інший спосіб підтримати ЗСУ. Тому моя думка, що це взагалі не може в принципі когось ображати і щось порушувати,
сказав він.
Що відомо про новий календар "5 каналу"
- Нагадаємо, що 6 грудня, до Дня Збройних сил України, "5 канал" презентував календар із зображенням своїх співробітниць в оголеному вигляді. 12 жінок позували, прикриваючи інтимні місця зброєю. Організатори заявили, що всі гроші, отримані від продажу календаря, передадуть на допомогу ЗСУ.
- Автором фотосесії є звукорежисер каналу Юрій Губрій, ідея проєкту належить операторці Ганці Кудрявцевій. За її словами, вона ініціювала проєкт, оскільки "хлопці на передовій люблять нюдси".
- У своїй заяві від 7 грудня представники громадських, жіночих, правозахисних і медійних організацій засудили такий спосіб збору грошей на потреби армії. Підписанти вважають цю акцію "сповненою дискримінаційних і сексистських наративів".
- Крім того, автори заяви просять урядову уповноважену з гендерної політики, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Комісію із журналістської етики дати оцінку законності та етичності дій "5 каналу".
- Шеф-редакторка "5 каналу" Ірина Герасимова в коментарі на сайті hromadske, подякувала авторам заяви за піар їхнього проєкту й закликала спрямувати зусилля на підтримку ЗСУ.