Зокрема, Дмитро Лубінець "не побачив нічого поганого" в еротичному календарі.

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Як Лубінець відреагував на еротичний календар

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що підтримує подібні ініціативи.

Я не думав, що когось може образити календар, який виданий на підтримку ЗСУ. Скажу відверто: я подібні ініціативи будь-які тільки вітаю. Якщо тобі особисто не подобається, що ти бачиш на календарі, то не купуй його, а знайди інший спосіб підтримати ЗСУ. Тому моя думка, що це взагалі не може в принципі когось ображати і щось порушувати,

сказав він.

Що відомо про новий календар "5 каналу"