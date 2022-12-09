В частности, Дмитрий Лубинец "не увидел ничего плохого" в эротичном календаре.
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Как Лубинец отреагировал на эротический календарь
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнул, что поддерживает подобные инициативы.
Я не думал, что кого-то может оскорбить календарь, выданный в поддержку ВСУ. Скажу откровенно: я подобные инициативы любые только поздравляю. Если тебе лично не нравится, что ты видишь на календаре, то не покупай его, а найди другой способ поддержать ВСУ. Поэтому мое мнение, что это вообще не может в принципе кого-то оскорблять и что-то нарушать.
сказал он.
Что известно о новом календаре "5 канала"
- Напомним, что 6 декабря, ко Дню Вооруженных сил Украины, "5 канал" представил календарь с изображением своих сотрудниц в обнаженном виде. 12 женщин позировали, прикрывая интимные места оружием. Организаторы заявили, что все деньги, вырученные от продажи календаря, передадут в помощь ВСУ.
- Автором фотосессии является звукорежиссер канала Юрий Губрий, идея проекта принадлежит оператору Ганце Кудрявцевой. По ее словам, она инициировала проект, поскольку "ребята на передовой любят нюдсы".
- При этом заявлении от 7 декабря представители общественных, женских, правозащитных и медийных организаций осудили такой способ сбора денег на нужды армии. Подписанты считают эту акцию "полной дискриминационных и сексистских нарративов".
- Кроме того, авторы заявления просят правительственную уполномоченную по гендерной политике, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Комиссию по журналистской этике дать оценку законности и этичности действий "5 канала".
- Шеф-редактор "5 канала" Ирина Герасимова в комментарии на сайте hromadske, поблагодарила авторов заявления за пиар их проекта и призвала направить усилия в поддержку ВСУ.