В частности, Дмитрий Лубинец "не увидел ничего плохого" в эротичном календаре.

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Как Лубинец отреагировал на эротический календарь

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнул, что поддерживает подобные инициативы.

Я не думал, что кого-то может оскорбить календарь, выданный в поддержку ВСУ. Скажу откровенно: я подобные инициативы любые только поздравляю. Если тебе лично не нравится, что ты видишь на календаре, то не покупай его, а найди другой способ поддержать ВСУ. Поэтому мое мнение, что это вообще не может в принципе кого-то оскорблять и что-то нарушать.

сказал он.

Что известно о новом календаре "5 канала"