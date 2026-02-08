Один з підозрюваних у замаху на генерала Алексєєва пов'язаний з ФСБ, – Грозєв
- Віктора Васіна, підозрюваного у замаху на генерала Алексєєва, пов'язують з ФСБ.
- Фігурант нібито був "головним експертом" у НТЦ "Атлас", що входить до складу "Ростех".
У замаху на генерала ГРУ Володимира Алексєєва в Росії підозрюють, зокрема, Віктора Васіна. Як виявилось, він працює в компанії російської ФСБ, яка виробляє засоби стеження.
Про це повідомив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
Що відомо про одного з фігурантів?
Як повідомив Грозєв, за версією ФСБ, наразі відомо про кількох фігурантів справи про замах на генерала ГРУ Росії Володимира Алексєєва. Один з них 67-річний В. Васін. За даними журналіста, він працює в компанії ФСБ, що виробляє засоби стеження.
Принаймні до серпня 2025 року Віктор Васін працював "головним експертом" у НТЦ "Атлас", створеному ФСБ, який наразі входить до складу військово-промислового гіганта "Ростех",
– додав Грозєв.
В архівному резюме 2014 року, яке надав журналіст, вказано, що Васін закінчив Військово-командно-комунікаційну академію Росії. У документі він опису себе "майстром військової справи" та "старшим офіцером – начальником штабу полку". У 1990-х роках фігурант перейшов на роботу в комерційну сферу.
Журналіст назвав віднайдену інформацію "несподіваним поворотом" у справі.
Кого ще підозрюють у нападі?
Журналіст також додав, що одним з підозрюваних виявився 66-річний нібито уродженець України. Його буцімто вже затримали в Дубаї та передали російській стороні. Ймовірно, йдеться про Любомира Кобру.
Ще однієї спільницею Корби називають Зінаїду Серебрицьку. РосЗМІ стверджували, що вона нібито виїхала в Україну.
Раніше ФСБ Росії опублікувала перші відеозаписи втечі підозрюваного після нападу на ворожого генерала.