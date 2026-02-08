Один из подозреваемых в покушении на генерала Алексеева связан с ФСБ, – Грозев
- Виктора Васина, подозреваемого в покушении на генерала Алексеева, связывают с ФСБ.
- Фигурант якобы был "главным экспертом" в НТЦ "Атлас", входящего в состав "Ростеха".
В покушении на генерала ГРУ Владимира Алексеева в России подозревают, в частности, Виктора Васина. Как оказалось, он работает в компании российской ФСБ, которая производит средства слежения.
Об этом сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.
Смотрите также В России показали первые кадры после покушения на генерала ГРУ Алексеева
Что известно об одном из фигурантов?
Как сообщил Грозев, по версии ФСБ, пока известно о нескольких фигурантах дела о покушении на генерала ГРУ России Владимира Алексеева. Один из них 67-летний В. Васин. По данным журналиста, он работает в компании ФСБ, производящей средства слежения.
По крайней мере до августа 2025 года Виктор Васин работал "главным экспертом" в НТЦ "Атлас", созданном ФСБ, который сейчас входит в состав военно-промышленного гиганта "Ростех",
– добавил Грозев.
В архивном резюме 2014 года, которое предоставил журналист, указано, что Васин закончил Военно-командно-коммуникационную академию России. В документе он описывает себя "мастером военного дела" и "старшим офицером – начальником штаба полка". В 1990-х годах фигурант перешел на работу в коммерческую сферу.
Журналист назвал найденную информацию "неожиданным поворотом" в деле.
Кого еще подозревают в нападении?
Журналист также добавил, что одним из подозреваемых оказался 66-летний якобы уроженец Украины. Его якобы уже задержали в Дубае и передали российской стороне. Вероятно, речь идет о Любомире Кобре.
Еще одной сообщницей Корбы называют Зинаиду Серебрицкую. РосСМИ утверждали, что она якобы выехала в Украину.
Ранее ФСБ России опубликовала первые видеозаписи побега подозреваемого после нападения на вражеского генерала.