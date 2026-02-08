Один из подозреваемых в покушении на генерала Алексеева связан с ФСБ, – Грозев

В покушении на генерала ГРУ Владимира Алексеева в России подозревают, в частности, Виктора Васина. Как оказалось, он работает в компании российской ФСБ, которая производит средства слежения.

Об этом сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Что известно об одном из фигурантов?

Как сообщил Грозев, по версии ФСБ, пока известно о нескольких фигурантах дела о покушении на генерала ГРУ России Владимира Алексеева. Один из них 67-летний В. Васин. По данным журналиста, он работает в компании ФСБ, производящей средства слежения.

По крайней мере до августа 2025 года Виктор Васин работал "главным экспертом" в НТЦ "Атлас", созданном ФСБ, который сейчас входит в состав военно-промышленного гиганта "Ростех",

– добавил Грозев.

В архивном резюме 2014 года, которое предоставил журналист, указано, что Васин закончил Военно-командно-коммуникационную академию России. В документе он описывает себя "мастером военного дела" и "старшим офицером – начальником штаба полка". В 1990-х годах фигурант перешел на работу в коммерческую сферу.

Журналист назвал найденную информацию "неожиданным поворотом" в деле.

Кого еще подозревают в нападении?