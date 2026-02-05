"Росія намагалася мене знищити кілька разів": Зеленський відповів, чи боїться за життя

Зеленський заявив, що Росія неодноразово намагалась його ліквідувати. За його словами, постійна загроза стала частиною його життя з початку повномасштабного вторгнення.

Про це глава держави повідомив у розмові із журналістами, передає Clash Report.

Як прокоментував президент спроби замахів на нього?

Під час інтерв'ю журналістка поцікавилась питанням безпеки Зеленського під час війни, зауваживши, що перед зустріччю із главою держави команда мала пройти кілька блокпостів та бар'єрів, здати телефони та пройти обшук.

На запитання про страх за власне життя Зеленський відповів, що зараз не відчуває такого сильного страху, як на початку війни, оскільки з часом до цього звик.

Я не відчуваю такого ж страху, як на початку війни. Я до цього звик. Це частина мого життя,

– додав президент.

Що відомо про спроби нападу на Зеленського?