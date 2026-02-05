"Росія намагалася мене знищити кілька разів": Зеленський відповів, чи боїться за життя
- Зеленський заявив, що Росія неодноразово намагалася його ліквідувати з початку повномасштабного вторгнення.
- Президент зазначив, що не відчуває такого страху за життя, як на початку війни, оскільки звик до постійної загрози.
Зеленський заявив, що Росія неодноразово намагалась його ліквідувати. За його словами, постійна загроза стала частиною його життя з початку повномасштабного вторгнення.
Про це глава держави повідомив у розмові із журналістами, передає Clash Report.
Як прокоментував президент спроби замахів на нього?
Під час інтерв'ю журналістка поцікавилась питанням безпеки Зеленського під час війни, зауваживши, що перед зустріччю із главою держави команда мала пройти кілька блокпостів та бар'єрів, здати телефони та пройти обшук.
На запитання про страх за власне життя Зеленський відповів, що зараз не відчуває такого сильного страху, як на початку війни, оскільки з часом до цього звик.
Я не відчуваю такого ж страху, як на початку війни. Я до цього звик. Це частина мого життя,
– додав президент.
Що відомо про спроби нападу на Зеленського?
У книзі "Боротьба за його життя: усередині Білого дому Джо Байдена", автор Кріс Віппл повідомляв, що станом на січень 2023 року на Зеленського було скоєно понад 10 спроб замаху.
Зауважимо, що перед початком повномасштабного вторгнення директор ЦРУ приїжджав до України. Ще тоді він прагнув попередити Володимира Зеленського про плани Росії вбити його.
У перший тиждень війни на Зеленського було здійснено щонайменше три спроби замаху. США та інші країни пропонували евакуювати президента та його команду з Києва, щоб допомогти їм створити уряд у вигнанні, але глава держави відмовився, попросивши зброю.
У травні 2024 року СБУ затримала двох полковників УДО, які готували вбивство Володимира Зеленського, Кирила Буданова та Василя Малюка. Допомогти їм у цьому мали інші завербовані військові, наближені до охорони президента.