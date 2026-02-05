"Россия пыталась меня уничтожить несколько раз": Зеленский ответил, боится ли он за жизнь

Зеленский заявил, что Россия неоднократно пыталась его ликвидировать. По его словам, постоянная угроза стала частью его жизни с начала полномасштабного вторжения.

Об этом глава государства сообщил в разговоре с журналистами, передает Clash Report.

Как прокомментировал президент попытки покушений на него?

Во время интервью журналистка поинтересовалась вопросом безопасности Зеленского во время войны, отметив, что перед встречей с главой государства команда должна была пройти несколько блокпостов и барьеров, сдать телефоны и пройти обыск.

На вопрос о страхе за собственную жизнь Зеленский ответил, что сейчас не испытывает такого сильного страха, как в начале войны, поскольку со временем к этому привык.

Я не чувствую такого же страха, как в начале войны. Я к этому привык. Это часть моей жизни,

– добавил президент.

Что известно о попытках нападения на Зеленского?