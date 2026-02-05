"Россия пыталась меня уничтожить несколько раз": Зеленский ответил, боится ли он за жизнь
- Зеленский заявил, что Россия неоднократно пыталась его ликвидировать с начала полномасштабного вторжения.
- Президент отметил, что не испытывает такого страха за жизнь, как в начале войны, поскольку привык к постоянной угрозе.
Зеленский заявил, что Россия неоднократно пыталась его ликвидировать. По его словам, постоянная угроза стала частью его жизни с начала полномасштабного вторжения.
Об этом глава государства сообщил в разговоре с журналистами, передает Clash Report.
Как прокомментировал президент попытки покушений на него?
Во время интервью журналистка поинтересовалась вопросом безопасности Зеленского во время войны, отметив, что перед встречей с главой государства команда должна была пройти несколько блокпостов и барьеров, сдать телефоны и пройти обыск.
На вопрос о страхе за собственную жизнь Зеленский ответил, что сейчас не испытывает такого сильного страха, как в начале войны, поскольку со временем к этому привык.
Я не чувствую такого же страха, как в начале войны. Я к этому привык. Это часть моей жизни,
– добавил президент.
Что известно о попытках нападения на Зеленского?
В книге "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена", автор Крис Виппл сообщал, что по состоянию на январь 2023 года на Зеленского было совершено более 10 попыток покушения.
Заметим, что перед началом полномасштабного вторжения директор ЦРУ приезжал в Украину. Еще тогда он стремился предупредить Владимира Зеленского о планах России убить его.
В первую неделю войны на Зеленского было осуществлено по меньшей мере три попытки покушения. США и другие страны предлагали эвакуировать президента и его команду из Киева, чтобы помочь им создать правительство в изгнании, но глава государства отказался, попросив оружие.
В мае 2024 года СБУ задержала двух полковников УГО, которые готовили убийство Владимира Зеленского, Кирилла Буданова и Василия Малюка. Помочь им в этом должны были другие завербованные военные, приближенные к охране президента.