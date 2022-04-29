Тож, стало зрозуміло, що президентські офіси – не найбезпечніше місце. Про події того дня розповів сам Зеленський у інтерв'ю Time.

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Під час штурму ОП із Зеленським були діти

Зеленському повідомили, що російські ударні групи спустилися з парашутами до центру Києва і їхнє завдання – вбити або захопити його та його сім'ю.

Навколо урядового кварталу почалися перестрілки. Охоронці вимкнули світло та привезли для Зеленського та десятка його помічників бронежилети й автомати.

Російські війська двічі намагалися штурмувати,

– розповів виданню радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Зеленський додав, що на той момент там ще були його дружина та діти.

На Зеленського готували замахи

У перший тиждень війни на Зеленського було щонайменше три спроби замаху. США та інші країни пропонували евакуювати президента та його команду з Києва, щоб допомогти їм створити уряд у вигнанні.

Однак, Зеленський відмовився: "Мені потрібні боєприпаси, а не притулок".

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що замахи готувались ще на трьох народних депутатів.

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