Росіяни готували замахи на народних депутатів

Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, не уточнивши прізвищ чи інших деталей про депутатів, на яких готували замах.

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Не можу називати прізвища чи деталізувати. Але відповідні служби говорять про те, що на деяких народних депутатів готувалися замахи ДРГ і таке інше,

– зазначив Стефанчук.

Комплексно входило все керівництво держави

Стефанчук також зазначив, що інформації щодо замаху проти нього він не мав. Однак, вважає, якщо завдання, яке ставилося – прибрати керівництво держави, комплексно входили всі. А першою мішенню, звісно, був президент.

Щодо 3 депутатів були замовлення

Далі Стефанчук уточнив, що конкретно він володіє інформацією щодо замаху на трьох народних депутатів.

Є інформація, що по них були якісь чи замовлення, чи ще щось,

– уточнив Стефанчук.

Деяким із них посилили охорону. Цим, за словами , займається апарат Верховної Ради разом із колегами з відповідних відомств.

Цікаво, що ФСБ Росії 25 квітня заявила, що СБУ готувала вбивство пропагандиста Соловйова. На Росії навіть нібито змогли затримати "виконавців". У СБУ назвали інформацію фейковою.

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