Россияне готовили покушения на народных депутатов

Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, не уточнив фамилий или других деталей о депутатах, на которых готовили покушение.

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Не могу называть фамилию или детализировать. Но соответствующие службы говорят о том, что на некоторых народных депутатов готовили покушения ДРГ и т.д.,

– отметил Стефанчук.

Комплексно входило все руководство государства

Стефанчук также отметил, что информации о покушении против него у него не было. Однако, считает, если задачу, которую ставили – убрать руководство государства, комплексно входили все. А первой мишенью, конечно, был президент.

Относительно 3 депутатов были заказы

Далее Стефанчук уточнил, что конкретно он владеет информацией о покушении на троих народных депутатов.

Есть информация, что по ним были какие-то заказы или еще что-то,

– уточнил Стефанчук.

Некоторым из них усилили охрану. Этим, по словам, занимается аппарат Верховной Рады вместе с коллегами из соответствующих ведомств.

Интересно, что ФСБ России 25 апреля заявила, что СБУ готовила убийство пропагандиста Соловьева. В России даже якобы смогли задержать "исполнителей". В СБУ назвали информацию фейковой.

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