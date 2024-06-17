Це не крадіжка, – голова Мінфіну США про використання заморожених російських активів

Міністерка фінансів США Джанет Єллен зробила важливу заяву. За її словами, є повністю законним використання доходів від російських заморожених активів для підтримки України.

На тлі останніх подій, коли G7 узгодила план надання Україні позики на 50 мільярдів доларів, міністерка фінансів США Джанет Єллен виступила з рішучою підтримкою цього рішення. Вона відкинула звинувачення Путіна про "крадіжку" і наголосила, що доходи від російських активів можуть бути використані для підтримки Києва без порушення правових норм.

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Мінфін США спростовує звинувачення Путіна

В інтерв'ю програмі АВС This Week Єллен зазначила, що російські активи, які були заморожені в бельгійській фінансовій установі, продовжують генерувати дохід, на який Росія не має прав. Ці кошти, сума яких може становити близько 3 мільярдів доларів на рік, Європейський Союз уже узгодив передати Україні.

У жодному сенсі це не є крадіжкою. Російські активи залишаються в цій установі. Їх знерухомлено. Строк російських інвестицій вже сплив. Гроші Росії знаходяться у вигляді готівки, але на них нараховується дохід для установи, на яку Росія не має жодних прав.

Єллен також наголосила на важливості підтримки України в її боротьбі проти російської агресії та висловила переконання, що коаліція країн G7 зможе надати необхідні ресурси для підтримки української економіки та оборони.

Голова Міністерства фінансів підкреслила, що це є виявом здатності та волі Заходу протистояти спробам Путіна розхитати єдність підтримки України.

Ми ведемо вольову битву з Путіним. Путін, гадаю, думає, що наша коаліція розвалиться, і ми не зможемо надати Україні ресурси необхідні, щоб боротись у цій війні, і щоб економіка працювала. Таким чином ми показуємо, що маємо здатність і волю це робити.

Близько 200 мільярдів доларів США заморожених російських державних активів залишаться замороженими в бельгійській фінансовій установі.

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Додамо, що вже у липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку. Однак відбудеться це лише в тому разі, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

Ще у березні 2024 року повідомляли, що лідери Євросоюзу ухвалили політичне рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України.