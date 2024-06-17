Это не кража, – глава Минфина США об использовании замороженных российских активов

Министр финансов США Джанет Йеллен сделала важное заявление. По ее словам, полностью законным является использование доходов от российских замороженных активов для поддержки Украины.

На фоне последних событий, когда G7 согласовала план предоставления Украине займа на 50 миллиардов долларов, министр финансов США Джанет Йеллен выступила с решительной поддержкой этого решения. Она отвергла обвинения Путина о "краже" и отметила, что доходы от российских активов могут быть использованы для поддержки Киева без нарушения правовых норм.

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Минфин США опровергает обвинения Путина

В интервью программе АВС This Week Еллен отметила, что российские активы, что были заморожены в бельгийском финансовом учреждении, продолжают генерировать доход, на который Россия не имеет прав. Эти средства, сумма которых может составлять около 3 миллиардов долларов в год, Европейский Союз уже согласовал передать Украине.

Ни в коем смысле это не является кражей. Российские активы остаются в этом учреждении. Они обездвижены. Срок российских инвестиций уже истек. Деньги России находятся в виде наличных, но на них начисляется доход для учреждения, на которое Россия не имеет никаких прав.

Йеллен также подчеркнула важность поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии и выразила убеждение, что коалиция стран G7 сможет предоставить необходимые ресурсы для поддержки украинской экономики и обороны.

Глава Министерства финансов подчеркнула, что это является проявлением способности и воли Запада противостоять попыткам Путина расшатать единство поддержки Украины.

Мы ведем волевую битву с Путиным. Путин, думаю, думает, что наша коалиция развалится, и мы не сможем предоставить Украине ресурсы необходимые, чтобы бороться в этой войне, и чтобы экономика работала. Таким образом мы показываем, что имеем способность и волю это делать.

Около 200 миллиардов долларов США замороженных российских государственных активов останутся замороженными в бельгийском финансовом учреждении.

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Добавим, что уже в июле 2024 года Украина может получить первый транш от прибыли заблокированных активов российского Центробанка. Однако произойдет это только в том случае, если руководству Евросоюза удастся согласовать такой шаг.

Еще в марте 2024 года сообщали, что лидеры Евросоюза приняли политическое решение по использованию доходов с замороженных российских активов для Украины.