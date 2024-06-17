На фоне последних событий, когда G7 согласовала план предоставления Украине займа на 50 миллиардов долларов, министр финансов США Джанет Йеллен выступила с решительной поддержкой этого решения. Она отвергла обвинения Путина о "краже" и отметила, что доходы от российских активов могут быть использованы для поддержки Киева без нарушения правовых норм.

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Минфин США опровергает обвинения Путина

В интервью программе АВС This Week Еллен отметила, что российские активы, что были заморожены в бельгийском финансовом учреждении, продолжают генерировать доход, на который Россия не имеет прав. Эти средства, сумма которых может составлять около 3 миллиардов долларов в год, Европейский Союз уже согласовал передать Украине.

Ни в коем смысле это не является кражей. Российские активы остаются в этом учреждении. Они обездвижены. Срок российских инвестиций уже истек. Деньги России находятся в виде наличных, но на них начисляется доход для учреждения, на которое Россия не имеет никаких прав.

Йеллен также подчеркнула важность поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии и выразила убеждение, что коалиция стран G7 сможет предоставить необходимые ресурсы для поддержки украинской экономики и обороны.

Глава Министерства финансов подчеркнула, что это является проявлением способности и воли Запада противостоять попыткам Путина расшатать единство поддержки Украины.

Мы ведем волевую битву с Путиным. Путин, думаю, думает, что наша коалиция развалится, и мы не сможем предоставить Украине ресурсы необходимые, чтобы бороться в этой войне, и чтобы экономика работала. Таким образом мы показываем, что имеем способность и волю это делать.

Обратите внимание! Около 200 миллиардов долларов США замороженных российских государственных активов останутся замороженными в бельгийском финансовом учреждении.

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Добавим, что уже в июле 2024 года Украина может получить первый транш от прибыли заблокированных активов российского Центробанка. Однако произойдет это только в том случае, если руководству Евросоюза удастся согласовать такой шаг.

Еще в марте 2024 года сообщали, что лидеры Евросоюза приняли политическое решение по использованию доходов с замороженных российских активов для Украины.