На тлі останніх подій, коли G7 узгодила план надання Україні позики на 50 мільярдів доларів, міністерка фінансів США Джанет Єллен виступила з рішучою підтримкою цього рішення. Вона відкинула звинувачення Путіна про "крадіжку" і наголосила, що доходи від російських активів можуть бути використані для підтримки Києва без порушення правових норм.

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Мінфін США спростовує звинувачення Путіна

В інтерв'ю програмі АВС This Week Єллен зазначила, що російські активи, які були заморожені в бельгійській фінансовій установі, продовжують генерувати дохід, на який Росія не має прав. Ці кошти, сума яких може становити близько 3 мільярдів доларів на рік, Європейський Союз уже узгодив передати Україні.

У жодному сенсі це не є крадіжкою. Російські активи залишаються в цій установі. Їх знерухомлено. Строк російських інвестицій вже сплив. Гроші Росії знаходяться у вигляді готівки, але на них нараховується дохід для установи, на яку Росія не має жодних прав.

Єллен також наголосила на важливості підтримки України в її боротьбі проти російської агресії та висловила переконання, що коаліція країн G7 зможе надати необхідні ресурси для підтримки української економіки та оборони.

Голова Міністерства фінансів підкреслила, що це є виявом здатності та волі Заходу протистояти спробам Путіна розхитати єдність підтримки України.

Ми ведемо вольову битву з Путіним. Путін, гадаю, думає, що наша коаліція розвалиться, і ми не зможемо надати Україні ресурси необхідні, щоб боротись у цій війні, і щоб економіка працювала. Таким чином ми показуємо, що маємо здатність і волю це робити.

Зверніть увагу! Близько 200 мільярдів доларів США заморожених російських державних активів залишаться замороженими в бельгійській фінансовій установі.

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Додамо, що вже у липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку. Однак відбудеться це лише в тому разі, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

Ще у березні 2024 року повідомляли, що лідери Євросоюзу ухвалили політичне рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України.