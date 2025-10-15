Заморозки до -5 прогнозують в одній з областей України: рівень небезпеки підвищено
- У Дніпропетровській області на 16 жовтня прогнозують заморозки до -5 градусів.
- Оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки у зв'язку з очікуваними заморозками.
У четвер, 16 жовтня, в Дніпропетровській області очікуються заморозки до -5 градусів. Там оголосили підвищений рівень небезпеки.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.
Що пишуть про заморозки?
Синоптики попередили про стихійне метеорологічне явище.
16 жовтня вночі та вранці по Дніпропетровській області очікуються заморозки 0…-5 градусів,
– написали в Укргідрометцентрі.
У зв'язку з цим у регіоні оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпеки.
Якою буде погода 16 жовтня?
За даними синоптиків, 16 жовтня погоду в Україні формуватиме поле високого тиску, також територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опади не прогнозуються.
Очікується, що вночі та вранці на Закарпатті й Прикарпатті місцями можливий туман. Вітер може бути переважно західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Фахівці зазначили, що над територією України збережеться холодна повітряна маса: вночі температура становитиме 1 – 6 градусів, однак місцями очікуються заморозки на поверхні ґрунту.