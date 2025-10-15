Укр Рус
24 Канал Новини України Заморозки до -5 прогнозують в одній з областей України: рівень небезпеки підвищено
15 жовтня, 16:30
2

Заморозки до -5 прогнозують в одній з областей України: рівень небезпеки підвищено

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • У Дніпропетровській області на 16 жовтня прогнозують заморозки до -5 градусів.
  • Оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки у зв'язку з очікуваними заморозками.

У четвер, 16 жовтня, в Дніпропетровській області очікуються заморозки до -5 градусів. Там оголосили підвищений рівень небезпеки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології

Дивіться також Заморозки, туман, але чи поменшає дощів: прогноз погоди на найближчі дні

Що пишуть про заморозки?

Синоптики попередили про стихійне метеорологічне явище.

16 жовтня вночі та вранці по Дніпропетровській області очікуються заморозки 0…-5 градусів,
– написали в Укргідрометцентрі.

 У зв'язку з цим у регіоні оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

Якою буде погода 16 жовтня?

  • За даними синоптиків, 16 жовтня погоду в Україні формуватиме поле високого тиску, також територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опади не прогнозуються.

  • Очікується, що вночі та вранці на Закарпатті й Прикарпатті місцями можливий туман. Вітер може бути переважно західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

  • Фахівці зазначили, що над територією України збережеться холодна повітряна маса: вночі температура становитиме 1 – 6 градусів, однак місцями очікуються заморозки на поверхні ґрунту.