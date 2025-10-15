У четвер, 16 жовтня, в Дніпропетровській області очікуються заморозки до -5 градусів. Там оголосили підвищений рівень небезпеки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Дивіться також Заморозки, туман, але чи поменшає дощів: прогноз погоди на найближчі дні

Що пишуть про заморозки?

Синоптики попередили про стихійне метеорологічне явище.

16 жовтня вночі та вранці по Дніпропетровській області очікуються заморозки 0…-5 градусів,

– написали в Укргідрометцентрі.

У зв'язку з цим у регіоні оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

Якою буде погода 16 жовтня?