В четверг, 16 октября, в Днепропетровской области ожидаются заморозки до -5 градусов. Там объявили повышенный уровень опасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Смотрите также Заморозки, туман, но станет ли меньше дождей: прогноз погоды на ближайшие дни

Что пишут о заморозках?

Синоптики предупредили о стихийном метеорологическом явлении.

16 октября ночью и утром по Днепропетровской области ожидаются заморозки 0...-5 градусов,

– написали в Укргидрометцентре.

В связи с этим в регионе объявили второй (оранжевый) уровень опасности.

Какой будет погода 16 октября?