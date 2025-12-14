У Запоріжжі та Дніпрі чути вибухи: окупанти тероризують дронами

Вдень 14 грудня Росія знову запустила по Україні ударні БпЛА. Внаслідок атаки вибухи пролунали у Запоріжжі та Дніпрі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибухів у Запоріжжі та Дніпрі?

Повітряну тривогу у Запорізькій області та самому місті оголосили о 14:44. Тоді очільник ОВА Іван Федоров попередив про загрозу атаки дронів на область.

УВАГА! Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області,

– написали в Запорізькій ОВА.

Вже близько 14:56 журналісти повідомили про вибухи у місті. Повторні пролунали на Запоріжжі за хвилину, додав Федоров.

Наразі немає подробиць щодо наслідків ворожої атаки. Проте нагадаємо, що Росія вже не вперше за день б'є по Запоріжжю.

Також місцеві почули вибухи у Дніпрі о 15:31. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дронів на місто зі сходу.

У разі оголошення тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти в укриття і перебувати там до відбою небезпеки.

Що відомо про минулу атаку на Запоріжжя?