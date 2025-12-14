В Запорожье и Днепре слышны взрывы: оккупанты терроризируют дронами

Днем 14 декабря Россия снова запустила по Украине ударные БпЛА. В результате атаки взрывы прогремели в Запорожье и Днепре.

Какая причина взрывов в Запорожье и Днепре?

Воздушная тревога в Запорожской области и самом городе была объявлена ​​в 14:44. Тогда глава ОВА Иван Федоров предупредил об угрозе атаки дронов на область.

ВНИМАНИЕ! Угроза ударных беспилотников по Запорожской области,

– написали в Запорожской ОВА.

Уже около 14:56 журналисты сообщили о взрывах в городе. Повторные прозвучали в Запорожье через минуту, добавил Федоров.

Пока нет подробностей относительно последствий вражеской атаки. Однако напомним, что Россия уже не первый раз за день бьет по Запорожью.

Также местные услышали взрывы в Днепре в 15:31. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении дронов на город с востока.

В случае объявления тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее пройти в укрытие и находиться там до отбоя опасности.

Что известно о прошлой атаке на Запорожье?