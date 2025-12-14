В Запорожье и Днепре слышны взрывы: оккупанты терроризируют дронами
- 14 декабря в Запорожье и области прогремели взрывы из-за атаки дронов.
- Россия уже не впервые за день обстреливает Запорожье.
Днем 14 декабря Россия снова запустила по Украине ударные БпЛА. В результате атаки взрывы прогремели в Запорожье и Днепре.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Смотрите также Прилетело по супермаркету АТБ: россияне утром воскресенья ударили по Запорожью КАБами
Какая причина взрывов в Запорожье и Днепре?
Воздушная тревога в Запорожской области и самом городе была объявлена в 14:44. Тогда глава ОВА Иван Федоров предупредил об угрозе атаки дронов на область.
ВНИМАНИЕ! Угроза ударных беспилотников по Запорожской области,
– написали в Запорожской ОВА.
Уже около 14:56 журналисты сообщили о взрывах в городе. Повторные прозвучали в Запорожье через минуту, добавил Федоров.
Пока нет подробностей относительно последствий вражеской атаки. Однако напомним, что Россия уже не первый раз за день бьет по Запорожью.
Также местные услышали взрывы в Днепре в 15:31. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении дронов на город с востока.
В случае объявления тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее пройти в укрытие и находиться там до отбоя опасности.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмме 24 Канала.
Что известно о прошлой атаке на Запорожье?
В воскресенье, 14 декабря, Россия запустила по Запорожью КАБы. В результате атаки поврежден магазин в одном из микрорайонов города. На другой локации горели автомобили и изуродованные жилые дома.
В результате атаки известно более 10 пострадавших. Среди них есть ребенок, спасатель и патрульный.