Зранку у середу, 13 серпня, на території Запорізької області пролунали вибухи. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Дивіться також "Шахеди" та ракети знову літали над Україною: де існувала небезпека

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили орієнтовно о 09:27. Моніторингові та місцеві телеграм-канали повідомляли про БпЛА у повітряному просторі регіону. Згодом Іван Федоров зазначив про роботу ППО.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написав він.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

До слова, у ніч проти 13 серпня окупанти атакували 49 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Російська армія атакувала вночі також і 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Курської області.

Ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами – Полтавщину. У результаті відбиття атаки силами ППО збито/подавлено 34 цілі.