У Запоріжжі пролунали вибухи: ППО працює по ворожих цілях
- Вибухи у Запоріжжі були викликані роботою ППО проти ворожих дронів.
- Тривога у Запорізькій області триває більше 2 годин через загрозу дронів-камікадзе.
Вдень 19 жовтня Росія продовжила атакувати Україну дронами. У Запоріжжі місцеві чули вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Що відомо про атаку на Запоріжжя?
Тривога у Запорізькій області триває вже понад 2 години. Вона пов'язана із загрозою застосування ворогом дронів-камікадзе.
За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники фіксували в області.
БпЛА на Запоріжжі у південно-західному напрямку,
– написали в ПС ЗСУ.
Опісля Іван Федоров уточнив, що ціль рухається в напрямку Комунарського району обласного центра. Вже о 10:54 19 жовтня він повідомив про вибухи внаслідок роботи ППО.
Очільник Запорізької ОВА додав, що станом на 11:10 ворожих ударних дронів над містом не фіксують.
Наразі відсутні подробиці про наслідки атаки чи роботи ППО. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше дістатись до укриття.
Зверніть увагу! Всю оперативну інформацію про ворожі удари по регіонах України, наслідки російських атак та головні новини дізнавайтеся в нашому телеграм-каналі.