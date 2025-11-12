"Інформація підтверджується": Братчук розкрив, яке місто росіянам наказали захопити на Запоріжжі

На сьогодні загострюється ситуація, окрім Покровського, ще на одному напрямку фронту – у Запорізькій області. Головком Олександр Сирський повідомив про захоплення там росіянами трьох населених пунктів. Вже очевидно, що ворог продовжить спроби просування на цьому напрямку.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу про ситуацію на сьогодні на Запоріжжі та цілі ворога на цьому напрямку. Також він припустив подальший розвиток подій на гарячих ділянках фронту.

Яка мета активізації росіян на Запоріжжі?

Братчук наголосив, що ситуація у Запорізькій області склалася надзвичайно складна. Ворог намагається рухатися не просто в напрямку Гуляйполя, а має намір зайти в тил нашим підрозділам.

Ця інформація, на жаль, підтверджується, і очевидні загрози дійсно існують,

– сказав речник Української добровольчої армії.

Рух ворога на цьому напрямку, за його словами, впродовж навіть кількох місяців, є, на жаль, стало небезпечним для нас. Відповідно Запорізький фронт перебуває теж у полі зору ворога.

Важливо. Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках погіршилась ситуація і росіянам вдалося захопити три населених пункти. Раніше Сили оборони Півдня давали інформацію про те, що українські сили залишили п'ять селищ – Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівку та Новомиколаївку.

Одна з цілей цього просування, на його думку, є створення ворогом безпечного плацдарму на півдні Донеччини, Дніпропетровщині і Запоріжжі, щоб забезпечити собі логістику, мати можливість зосередити велику кількість військ для того, аби планувати наступні операції.

Водночас по самому Запоріжжі вектор руху ворога залишається Степногірським. Він буде намагатися зайти у цей населений пункт, спробувати встановити там артилерію відповідного калібру для того, щоб загрожувати південним околицям обласного центру. Це те завдання, яке з росіян очевидно ніхто не знімав і не зніме,

– пояснив Сергій Братчук.

Тому з боку українського командування мають бути ухвалені рішення щодо максимальної стабілізації ситуації, яка залишається надзвичайно активною.

"Найближчим часом побачимо певне емоційне коливання як в інформаційному просторі, так і на полі бою", – припустив він.

Речник Української добровольчої армії додав, що за кілька днів буде ясно, у який спосіб ситуація буде вирівнюватися або навпаки поглиблюватися зі знаком "мінус".

Що відбувається на гарячих ділянках фронту?