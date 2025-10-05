Через підвищену небезпеку у Львівській області сталися затримки поїздів. Частина приміських рейсів Стрийського напрямку рухається з відставанням до пів години.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрзалізницю". Також зазначимо, що наразі в області вже немає повітряної тривоги.

Що відомо про перебої у русі поїздів?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у Львівській області рух приміських та регіональних поїздів може бути ускладненим у зв'язку із загрозою. Низка приміських поїздів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин.

Крім того, регіональний поїзд №826 Львів – Хмельницький відправився з початкової із затримкою 30 хвилин. Водночас поїзд №6109 Львів – Мостиська-2 відправився з початкової із затримкою 27 хвилин. Поки намагаються наздогнати графік.

Просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах,

– ідеться у повідомленні.

Наразі додаткової інформації з цього приводу не вказують.

Деталі масованої атаки на Львів та область