На тлі масованої атаки: "Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів на Львівщині
- Через підвищену небезпеку у Львівській області затримуються приміські та регіональні поїзди, зокрема Стрийського напрямку.
- Поїзд №826 Львів – Хмельницький і №6109 Львів – Мостиська-2 відправилися з затримками 30 і 27 хвилин відповідно.
Через підвищену небезпеку у Львівській області сталися затримки поїздів. Частина приміських рейсів Стрийського напрямку рухається з відставанням до пів години.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрзалізницю". Також зазначимо, що наразі в області вже немає повітряної тривоги.
Що відомо про перебої у русі поїздів?
Згідно з оприлюдненою інформацією, у Львівській області рух приміських та регіональних поїздів може бути ускладненим у зв'язку із загрозою. Низка приміських поїздів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин.
Крім того, регіональний поїзд №826 Львів – Хмельницький відправився з початкової із затримкою 30 хвилин. Водночас поїзд №6109 Львів – Мостиська-2 відправився з початкової із затримкою 27 хвилин. Поки намагаються наздогнати графік.
Просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах,
– ідеться у повідомленні.
Наразі додаткової інформації з цього приводу не вказують.
Деталі масованої атаки на Львів та область
Росіяни атакували Львів та область, використовуючи ударні безпілотники та крилаті ракети. В обласному центрі відразу у кількох районах чули вибухи та звуки роботи сил протиповітряної оборони. Рух громадського транспорту обмежували.
Внаслідок атаки спалахнула пожежа в індустріальному парку Sparrow. Парк охоплює площу близько 19 гектарів і входить до державного реєстру індустріальних парків України. Також є інформація про знеструмлення у деяких районах Львова.
У ДСНС повідомили, що в області загинули 4 людини та ще 4 отримали травми, їх госпіталізували. Крім вищезгаданого, пошкоджено низку об'єктів, зокрема житлові будинки. Наразі на місцях працюють відповідні служби.