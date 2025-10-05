На фоне массированной атаки: Укрзализныця предупредила о задержках поездов на Львовщине
- Из-за повышенной опасности во Львовской области задерживаются пригородные и региональные поезда, в частности Стрыйского направления.
- Поезд №826 Львов – Хмельницкий и №6109 Львов – Мостиска-2 отправились с задержками 30 и 27 минут соответственно.
Из-за повышенной опасности во Львовской области произошли задержки поездов. Часть пригородных рейсов Стрыйского направления движется с отставанием до получаса.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю. Также отметим, что сейчас в области уже нет воздушной тревоги.
Смотрите также Весь город в дыму, часть – без света: все об одной из самых массированных атак России по Львову
Что известно о перебоях в движении поездов?
Согласно обнародованной информации, во Львовской области движение пригородных и региональных поездов может быть затруднено в связи с угрозой. Ряд пригородных поездов Стрыйского направления курсируют с задержками до 30 минут.
Кроме того, региональный поезд №826 Львов – Хмельницкий отправился с начальной с задержкой 30 минут. В то же время поезд №6109 Львов – Мостиска-2 отправился с начальной с задержкой 27 минут. Пока пытаются догнать график.
Просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах,
– говорится в сообщении.
Сейчас дополнительной информации по этому поводу не указывают.
Детали массированной атаки на Львов и область
Россияне атаковали Львов и область, используя ударные беспилотники и крылатые ракеты. В областном центре сразу в нескольких районах слышали взрывы и звуки работы сил противовоздушной обороны. Движение общественного транспорта ограничивали.
В результате атаки вспыхнул пожар в индустриальном парке Sparrow. Парк охватывает площадь около 19 гектаров и входит в государственный реестр индустриальных парков Украины. Также есть информация об обесточивании в некоторых районах Львова.
В ГСЧС сообщили, что в области погибли 4 человека и еще 4 получили травмы, их госпитализировали. Кроме вышеупомянутого, поврежден ряд объектов, в частности жилые дома. Сейчас на местах работают соответствующие службы.