Україна закликала світ посилити тиск на Іран через репресії та підтримку війни Росії

Україна просить світ посилити тиск на Іран через репресії та підтримку війни Росії. Також звернулася до іранської влади із закликом утриматися від насильства проти протестувальників.

У МЗС зауважили, що іранський народ заслуговує на захист своїх основних громадянських прав, зокрема доступ до інформації та свободу зібрань. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Що сказав Сибіга щодо Ірану?

Те, що Іран підтримує війну Росії проти України та утискає своїх громадян, Сибіга назвав частиною політики насильства та неповаги до людської гідності.

Іранці заслуговують на нормальне життя, вільне від страху, життя у свободі, безпеці та процвітанні,

– зазначив він.

Глава МЗС зауважив, що Україна, як країна, яка подолала тоталітарне та авторитарне правління, протестувала проти утисків та захищала свій демократичний вибір, понад усе цінує громадянські права.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за його насильство проти власного народу та підтримку злочинної війни Росії проти України", – резюмував Сибіга.

Що відбувається в Ірані?