Украина призвала мир усилить давление на Иран из-за репрессий и поддержки войны России

Украина просит мир усилить давление на Иран из-за репрессий и поддержки войны России. Также обратилась к иранским властям с призывом воздержаться от насилия против протестующих.

В МИД отметили, что иранский народ заслуживает защиты своих основных гражданских прав, в частности доступ к информации и свободу собраний. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Что сказал Сибига относительно Ирана?

То, что Иран поддерживает войну России против Украины и притесняет своих граждан, Сибига назвал частью политики насилия и неуважения к человеческому достоинству.

Иранцы заслуживают нормальной жизни, свободной от страха, жизни в свободе, безопасности и процветании,

– отметил он.

Глава МИД отметил, что Украина, как страна, которая преодолела тоталитарное и авторитарное правление, протестовала против притеснений и защищала свой демократический выбор, больше всего ценит гражданские права.

"Мы призываем международное сообщество рассмотреть возможность усиления давления на иранский режим за его насилие против собственного народа и поддержку преступной войны России против Украины", – резюмировал Сибига.

Что происходит в Иране?