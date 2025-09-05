Трамп готує нову заяву: аналітик припустив, про що у ній йтиметься
- Дональд Трамп планує виступити із заявою 5 вересня о 23:00 за київським часом.
- Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов припустив, чого очікувати від нової заяви Трампа та чи пролунає там щось важливе для України.
Дональд Трамп готується виступити із заявою 5 вересня о 23:00. Наразі невідомо, про що саме буде говорити президент США.
Про це в ефірі 24 Каналу говорили з аналітиком Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євгеном Костогризовим. За його словами, не варто очікувати від Дональда Трампа якихось серйозних проукраїнських заяв. Але й тут є свої нюанси.
Чого очікувати від Трампа?
Як наголосив Костогризов, у цьому випадку навряд чи варто розраховувати на якісь виняткові заяви. Найімовірніше, не буде чогось такого, чого він вже не говорив.
Винятково проукраїнськими ці заяви точно не будуть. При цьому й повного розвороту в бік Росії теж очікувати не варто. Є низка людей, які кажуть, що Трамп хоче піти шляхом найменшого спротиву, щоб змусити Україну на щось піти, а не на Росію. Але тут я не згоден,
– зазначив Костогризов.
В такому випадку Трамп тоді зіштовхнеться вже з абсолютним нерозумінням з боку союзників, які в нього залишилися в Європі.
Тому, найімовірніше, Трамп знову говоритиме, що він незадоволений Путіним; почне робити певні ультиматуми. Але насправді чогось особливо зараз від президента США очікувати не варто.
Чи є прогрес щодо мирних переговорів?
- Раніше Трамп неодноразово погрожував Росії серйозними наслідками, якщо вони не підуть на припинення вогню. Путін нічого не зробив, але президент США поки також утримується від жорстких дій.
- За даними ЗМІ, 4 вересня відбулася розмова між лідерами країн "Коаліції охочих" і Трампом, яка виявилася напруженою. Європейські лідери розчаровані, що президент США не вводить санкції проти Росії. Сам Трамп незадоволений, що Європа продовжує купувати російську нафту.
- Також Трамп заявив, що планує найближчим часом телефонну розмову з Путіним.