Дипломатичний сигнал: військовий експерт припустив, чи може НАТО вступити у війну

Єнс Столтенберг не виключає можливість війни між НАТО та Росією. Таку заяву варто розглядати як своєрідне попередження для країни-агресорки.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. Генеральний секретар НАТО заявив, що війна в Україні може вийти з-під контролю.

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Заява Столтенберга – сигнал для Москви

За словами Столтенберга, у такому разі це може призвести до прямого зіткнення НАТО з Росією.

Це дипломатичний сигнал щодо того, що Північноатлантичний альянс до цього готовий. Чи це може статися? Я вважаю, що може. Але тільки тоді, коли Росія по-справжньому зачепить блок НАТО,

– сказав Черник.

Військовий експерт додав, що заява Столтенберга є також сигналом для Москви, що цього робити не варто.

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"НАТО – це на 90% США"

Черник припустив, що у НАТО можуть бути певні розвідувальні дані, які свідчать про те, що росіяни цілком серйозно можуть розглядати удар по Північноатлантичному альянсу.

Військовий експерт нагадав, що приводом для вступу НАТО у війну проти Росії могло б стати падіння ракети у Польщі. Адже це у прямому воєнному контексті вже є атакою на блок. Однак ця історія не мала розвитку.

Варто нагадати, що НАТО на 70%, а то й 90% – це насамперед США. Поки не буде очевидного удару по альянсу, вкрай малоймовірно, що НАТО вступить у повноцінну гарячу фазу війни,

– зазначив Черник.

За словами військового експерта, аби Північноатлантичний альянс справді вступив у війну проти Росії, має статися щось справді вагоме з точки зору керівництва НАТО.

Що може змусити НАТО вступити у війну проти Росії

Черник провів паралелі з Другою світовою війною. Він нагадав, що конгрес США затвердив ленд-ліз 11 березня 1941 року. Програма призначалася насамперед для Великої Британії, котра вела бойові дії проти Німеччини.

Петро Черник Військовий експерт Однак повноцінно американці вступили у Другу світову війну тільки тоді, коли 7 грудня того ж року японці завдали нищівного удару по базі Перл-Харбор і практично повністю потопили Тихоокеанський флот. Поки чогось подібного не станеться, прямого вступу НАТО у війну проти України не буде.

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