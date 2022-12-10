Дипломатический сигнал: военный эксперт предположил, может ли НАТО вступить в войну

Йенс Столтенберг не исключает возможности войны между НАТО и Россией. Такое заявление следует рассматривать как своеобразное предупреждение для страны-агрессора.

Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт Петр Черник. Генеральный секретарь НАТО заявил, что война в Украине может выйти из-под контроля.

Читайте также Членство Украины в НАТО: Столтенберг назвал предпосылку для вступления

Заявление Столтенберга – сигнал для Москвы

По словам Столтенберга, это может привести к прямому столкновению НАТО с Россией.

Это дипломатический сигнал о том, что Североатлантический альянс к этому готов. Может ли это произойти? Я думаю, что может. Но только тогда, когда Россия по-настоящему заденет блок НАТО,

– сказал Черник.

Военный эксперт добавил, что заявление Столтенберга является сигналом для Москвы, что этого делать не стоит.

Петр Черник оценил шансы войны НАТО против России: смотрите видео

"НАТО – это на 90% США"

Черник предположил, что у НАТО могут быть определенные разведывательные данные, свидетельствующие о том, что россияне вполне серьезно могут рассматривать удар по Североатлантическому альянсу.

Военный эксперт напомнил, что поводом вступления НАТО в войну против России могло бы стать падение ракеты в Польше. Ведь это в прямом военном контексте уже атака на блок. Однако у этой истории не было развития.

Стоит напомнить, что НАТО на 70%, а то и 90% – это, прежде всего, США. Пока не будет очевидного удара по альянсу, крайне маловероятно, что НАТО вступит в полноценную горячую фазу войны,

– отметил Черник.

По словам военного эксперта, чтобы Североатлантический альянс действительно вступил в войну против России, должно произойти что-то действительно важное с точки зрения руководства НАТО.

Что может заставить НАТО вступить в войну против России

Черник провел параллели со Второй мировой войной. Он напомнил, что конгресс США утвердил ленд-лиз 11 марта 1941 года. Программа предназначалась прежде всего для Великобритании, которая вела боевые действия против Германии.

Петр Черник Военный эксперт Однако полноценно американцы вступили во Вторую мировую войну только тогда, когда 7 декабря того же года японцы нанесли сокрушительный удар по базе Перл-Харбор и практически полностью потопили Тихоокеанский флот. Пока что-то подобное не произойдет, прямого вступления НАТО в войну против Украины не будет.

Последние заявления Генсека НАТО Йенса Столтенберга: коротко