"На це дуже розраховує Путін": яку загрозу може становити Трамп для Європи

Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відомий своїми контроверсійними та різкими заявами. Вони, цілком імовірно, можуть створити розкол в Євроатлантичному просторі.

Президент Росії Владімір Путін якраз на це розраховує, що стало очевидним з його послання Федеральним зборам Росії. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зазначивши, що важливо не допустити зменшення присутності США в Європі.

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У Європі розуміють ризики

Політолог пояснив, що заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливе введення військ НАТО в Україну та прем'єр-міністра МЗС Італії Антоніо Таяні про необхідність створення загальноєвропейської армії можуть нести в собі ризик розлому в Атлантиці, що принесе більше негативу, ніж позитиву, зокрема, Сполученим Штатам.

Зовсім не випадково синхронно почали говорити засновник компанії "SpaceX" Ілон Маск та американський журналіст Такер Карлсон. Перший кричить "а навіщо взагалі це НАТО?", а інший підтримує його думку та продовжує "пом'якшено" впроваджувати "московські темники" в американському просторі. Те саме зараз демонструє низка радикально налаштованих груп у Республіканській партії США.

Тобто "навіщо НАТО потрібне?". Питання вже не про гроші, а йде момент на необхідності бути там Сполученим Штатам чи ні. Коли вже починається така дискусія, країни Європи просто переформатують свою безпекову адженду (порядок денний – 24 Канал). І це, до речі, для Сполучених Штатів може бути величезним негативом,

– зазначив Чаленко.

Тоді Китай спробує навіть врахувати власні інтереси у побудові загальноєвропейської системи безпеки. Тому нині США самі себе поставили на певну "розтяжку", коли треба боротися в річищі своєї передвиборчої кампанії за президентське крісло, але водночас не зламати Північноатлантичний Альянс. Тому що НАТО – це насправді найбільш ефективна структура колективної безпеки за весь час існування подібного формату.

Росія намагається розколоти Європу

Станом на зараз виникає два питання:

чи зможуть США дійсно відстояти міцність? Очевидно, що шляхом посилення європейських країн НАТО стає ще кращим. Курс України щодо збільшення спроможностей та взаємосумісності з нормами Альянсу також загалом його посилює;

чи США просто вирішать реалізувати доктрину Монро і сказати "до побачення, нехай Євразія живе сама собою, а Америка буде займатись власними справами"?

Доктрина Монро Політична доктрина США, частина сьомого Звернення до Конгресу тогочасного президента США Джеймса Монро, проголошена 2 грудня 1823. Загалом уся доктрина зводилася до трьох принципів: поділ на сфери впливу Америки та Європи; неколонізація; неінтервенція.

З доктриною Монро рахувався весь світ, вона стала ідеологічною основою нового політичного порядку для решти територій Америки та змінила роль Європи в Західній півкулі.

"Зараз ми стоїмо в певній точці біфуркації (зміна поведінки – 24 Канал) щодо взагалі розподілу балансу сил в світі. На це дуже сильно розраховує Путін. Зверніть увагу на його послання (Федеральним зборам Росії – 34 Канал), він же фактично на це і натякав – про єдиний неподільний контур безпеки в Євразії", – підкреслив Ігор Чаленко.

Сьогодні російська машина робить все, аби зламати цілісність НАТО, – цього допускати не можна. Тому американцям потрібно формувати запобіжники, щоб Сполучені Штати не зменшували власної присутності в європейській частині світу.

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