Дональд Трамп, який неодноразово виступав проти надання допомоги Україні та використовував свій вплив на Конгрес для блокування пакета фінансової підтримки, кардинально змінив риторику. Зробив він це під час виступу перед своїми прихильниками у Північному Чарльстоні 14 лютого.

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Що наговорив Трамп

У матеріалі видання зауважується, що Джозеф Байден протягом багатьох місяців згуртовував світових лідерів та тиснув на Конгрес США, щоб Україна отримала більшу кількість військової допомоги та фінансової підтримки для протистояння повномасштабній агресії з боку Росії. У той час як Дональд Трамп намагався підірвати ці зусилля та закликав конгресменів-республіканців не йти на згоду з демократами щодо України.

Однак у середу, 14 лютого, Трамп раптово заявив, що це Байден нібито хоче "віддати" Україну російському диктатору Владіміру Путіну, а сам він буцімто хоче допомогти нашій державі. Також він сказав, що за каденції Байдена Путін "отримає все, що він хоче, включаючи Україну".

Це подарунок. У нього (Байдена – 24 Канал) є подарунок,

– додав Трамп.

Ба більше, колишній президент США заявив, що він нібито більше зробить для захисту України, ніж чинний американський лідер.

Варто зауважити, що Трамп неодноразово позитивно відгукувався про Путіна. Скандальний республіканець хизувався хорошими відносинами з президентом країни-агресорки та запевняв, що він нібито може швидко завершити російсько-українську війну у разі свого переобрання на другий термін.

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