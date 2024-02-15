Дональд Трамп, который неоднократно выступал против предоставления помощи Украине и использовал свое влияние на Конгресс для блокирования пакета финансовой поддержки, кардинально изменил риторику. Сделал он это во время выступления перед своими сторонниками в Северном Чарльстоне 14 февраля.

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Что наговорил Трамп

В материале издания отмечается, что Джозеф Байден в течение многих месяцев сплачивал мировых лидеров и давил на Конгресс США, чтобы Украина получила большее количество военной помощи и финансовой поддержки для противостояния полномасштабной агрессии со стороны России. В то время как Дональд Трамп пытался подорвать эти усилия и призывал конгрессменов-республиканцев не идти на соглашение с демократами по Украине.

Однако в среду, 14 февраля, Трамп внезапно заявил, что это Байден якобы хочет "отдать" Украину российскому диктатору Владимиру Путину, а сам он будто бы хочет помочь нашему государству. Также он сказал, что при каденции Байдена Путин "получит все, что он хочет, включая Украину".

Это подарок. У него (Байдена – 24 Канал) есть подарок,

– добавил Трамп.

Более того, бывший президент США заявил, что он якобы больше сделает для защиты Украины, чем действующий американский лидер.

Стоит заметить, что Трамп неоднократно положительно отзывался о Путине. Скандальный республиканец хвастался хорошими отношениями с президентом страны-агрессорки и уверял, что он якобы может быстро завершить российско-украинскую войну в случае своего переизбрания на второй срок.

Что говорят эксперты о Трампе