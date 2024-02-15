Ситуация в США достаточно серьезная, но она не является критической. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, добавив, что политический кризис в Республиканской партии действительно имеет очень негативное влияние на все, что происходит.

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Почему помощь Украине заблокирована

Сегодня главная проблема вовсе не в границе, а в политических амбициях Дональда Трампа, который любой ценой хочет вернуться в президентское кресло. Однако методы, которые он использует в своей политической борьбе и его противостояние с Белым домом, получают должный ответ.

Трамп начал играть не по правилам. Он озвучивает заявления, которые неприятны для всего истеблишмента США. Например, то, что касается внешней политики. После этого на Трампа оказывается судебное давление. Это существенно утоляет его аппетиты,

– отметил Валерий Клочок.

Процедурное голосование в Сенате за законопроект о помощи Украине свидетельствует о том, что Трамп учитывает это давление и понимает все опасности. Республиканцы также это понимают, поэтому хотят поддерживать внешнеполитический вектор и закон о национальной безопасности. Интересно, что этот закон предусматривает финансирование оборонного комплекса США, чтобы оказывать помощь своим партнерам, среди которых Тайвань, Израиль и Украина.

Ситуация в мире достаточно сложная. Поэтому этим законопроектом демократы и республиканцы демонстрируют свою приверженность многолетней внешней традиции США – быть охранниками устойчивой демократии в мире,

– подчеркнул Клочок.

Какие рычаги влияния есть на Трампа

На самом деле есть целый ряд республиканцев, которые также понимают, что надо выделить средства Украине. Более того, эта сумма не является чрезвычайно большой для ВВП США.

Можем откровенно говорить о том, что иногда через судебные иски на Трампа оказывают давление, чтобы он не прибегал к такой популистской риторике, которая прежде всего вредит самим Соединенным Штатам. К сожалению, он сам этого не понимает,

– подчеркнул Клочок.

Он добавил, что помощь для Украины обязательно должна быть проголосована, потому что она чрезвычайно важна для США. Эта страна имеет горький опыт участия в военных конфликтах во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, где погибло очень много их военных. Поэтому сегодня в США не скрывают, что тратят мало средств на внешнюю оборону, но имеют колоссальную безопасность, в частности инвестируя в Украину.

Кроме судебного, еще есть другой рычаг влияния на Трампа. Речь идет о процедурном решении, которым можно отозвать спикера Палаты представителей Майка Джонсона и не позволить ему блокировать рассмотрение законопроекта. В истории США такие случаи уже были.

Когда такую процедуру запускают, то спикер просто боится и ставит вопрос на голосование. Поэтому инструменты давления на республиканцев сегодня есть, их используют и Джонсон это прекрасно понимает,

– подчеркнул Клочок.

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