Трамп заявив, що може заохотити Росію напасти на союзників по НАТО, мовляв, платити мають усі. Ідеться про країни, які, на думку Трампа, не виконують своїх зобов'язань перед Альянсом і сплачують менші внески на оборону.

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Байден жорстко скритикував заяви Трампа про НАТО: що сказав

Жоден інший президент в нашій історії не схилявся перед російським диктатором. Дозвольте мені сказати це настільки чітко, наскільки я можу: я ніколи цього не зроблю. Заради Бога, це нерозумно. Це ганебно. Це небезпечно. Це не по-американськи,

– різко сказав Байден.

Він пояснив, що Трамп не розуміє ролі НАТО в захисті свободи і безпеки.

"Коли Америка дає своє слово, це щось означає. Коли ми беремо на себе зобов'язання, ми їх виконуємо, а НАТО – це священне зобов'язання. Дональд Трамп дивиться на це як на тягар", – сказав Байден.

Трамп зачепив Байдена за живе

Журналісти порахували, що Байден згадав Трампа в своїй промові щойнайменше п'ять разів, і загалом був значно жорсткіший, аніж заяви Білого дому.

"Критика Байдена на адресу Трампа з боку Білого дому є однією з найжорсткіших на адресу свого імовірного суперника у зовнішній політиці", – зазначають у медіа.

Також у CNN звернли увагу, що Байден більшу частину своєї кар'єри працював над питаннями, пов'язаними з трансатлантичною безпекою. Тож заява Трампа була для нього особливо дошкульною.

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Як у світі реагували на заяву Трампа