Посилався на вигадані документи: політолог пояснив абсурдність заяв Лаврова в ООН

Росія досі незаконно посідає місце члена Радбезу ООН, а також бере участь у спільних засіданнях, зокрема і була присутня на Генасамблеї ООН. Там міністр МЗС Росії Сєргєй Лавров оскандалився черговими брехливими заявами щодо війни в Україні.

Той посилався на документи, яких не існує і відверто маніпулював війною та положеннями статуту ООН. В коментарі для 24 Каналу політолог Володимир Фесенко проаналізував заяви путінського посіпаки і сказав, яку мету вони переслідували.

Цікаво "Білий шум": російський опозиціонер розібрав останні заяви Лаврова

Сєргєй Лавров на виступі перед Генасамблеєю ООН заявив, що Росія "визнає цілісність та суверенітет України 1991 року". Однак, за його словами, Київ сам порушив принципи записані в "декларацію незалежності" під час виходу зі складу СРСР, нібито цим Україна і спровокувала конфлікт.

Фесенко переконаний, що за цими словами стоїть або маніпуляція Кремля, або непрофесійність Лаврова, який посилається на конкретні документи, яких не існує. Він говорить про повагу до суверенітету та територіальної цілісності виняткове через те, що вони є принципами статут ООН, і Росію ще з 2014 року критикують саме за їхне порушення.

Що стоїть за заявами Лаврова

Цікаво, що у своїй заяві на Генасамблеї ООН Лавров посилається на дивний документ – "декларацію про незалежність України". Однак такого документа не було, насправді був Акт проголошення незалежності нашої держави. Лавров заявив, що в цій декларації Україна нібито зобов'язалася забезпечити статус російської мови, поважати росіян, бути нейтральною державою.

Нічого подібного в Акті проголошення незалежності не було. Це був короткий документ, який зафіксував відновлення державної самостійності України,

– підкреслив політолог.

Він припустив, що, можливо, Лавров переплутав і мав на увазі Декларацію про суверенітет України, але ця декларація була проголошена на рік раніше – в липні 1990 року, коли ще існував Радянський Союз. Тобто він не став умовою виходу України з Радянського Союзу і незалежності від Росії.

Натомість росіяни, а не українці порушили договір між Росією і Україною, який був укладений, коли це були дві незалежні держави – у 1997 році. Саме в ньому Росія визнала кордони 1991 року, Крим за Україною і зобов'язувалася поважати територіальну цілісність та суверенітет України.

До того ж цей договір зобов'язував країни не робити жодних недружніх кроків, Україна дотрималася своїх обіцянок, а Росія ні – ще з 2014 року.

Що для України означатиме спільне виробництво зброї із США: дивитися відео

Позаблоковість України

Крім того, Лавров заявляв, що Україна нібито пообіцяла бути позаблоковою державою, а тепер намагається вступити до НАТО, саме тому Росія виявила агресію. Однак, пояснив аналітик, рішення про позаблоковість було ухвалене 1990 року і стосувалися перш за все дистанціювання від Радянського Союзу як члена Варшавського договору.

Так народні депутати України демонстрували, що не будуть брати жодної участі у агресивних діях Радянського Союзу.

Згодом ні в Акті проголошення незалежності, ні в Конституції України, ні в договорі між Росією та Україною не мовилося про те, що Україна зобов'язана бути позаблоковою державою.

Єдиний виняток був, але специфічний і український народ його скасував, коли до влади прийшов Віктор Янукович. Тоді у 2010 році був проголосований закон, однак не конституційні зміни, про основні засади зовнішньої та внутрішньої політики.

Там мовилося про позаблоковість, і коли Україна була у 2013 році формально юридично позаблоковою державою, Росія окупувала Крим, а згодом почала окуповувати Донбас.

Ось вам ціна цієї позаблоковості і ставлення Росії до позаблокової держави, якою тоді була Україна. Саме після цих подій 2014 року, після того, як путінська Росія порушила позаблоковий статус України, українці змінили свої настрої і абсолютна більшість стала підтримувати вступ країни до НАТО,

– резюмував Фесенко.

Детальніше, про що говорив Лавров на Генасамблеї ООН