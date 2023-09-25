Ссылался на выдуманные документы: политолог объяснил абсурдность заявлений Лаврова в ООН

Россия до сих пор незаконно занимает место члена Совбеза ООН, а также участвует в совместных заседаниях, в том числе и присутствовала на Генассамблее ООН. Там министр МИД России Сергей Лавров оскандалился очередными лживыми заявлениями по поводу войны в Украине.

Тот ссылался на документы, которых нет и откровенно манипулировал войной и положениями устава ООН. В комментарии для 24 Канала политолог Владимир Фесенко проанализировал заявления путинского пособника и сказал, какую цель они преследовали.

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Сергей Лавров на выступлении перед Генассамблеей ООН заявил, что Россия "признает целостность и суверенитет Украины в 1991 году". Однако, по его словам, Киев сам нарушил принципы, записанные в "декларацию независимости" во время выхода из состава СССР, якобы этим Украина и спровоцировала конфликт.

Фесенко убежден, что за этими словами стоит либо манипуляция Кремля, либо непрофессионализм Лаврова, который ссылается на конкретные документы, которых не существует. Он говорит об уважении суверенитета и территориальной целостности исключительно из-за того, что они являются принципами устав ООН, и Россию еще с 2014 года критикуют именно за их нарушение.

Что стоит за заявлениями Лаврова

Интересно, что в своем заявлении на Генассамблее ООН Лавров ссылается на странный документ – "декларацию о независимости Украины". Однако такого документа не было, на самом деле был Акт провозглашения независимости нашего государства. Лавров заявил, что в этой декларации Украина якобы обязалась обеспечить статус русского языка, уважать россиян, быть нейтральным государством.

Ничего подобного в Акте провозглашения независимости не было. Это был краткий документ, зафиксировавший восстановление государственной самостоятельности Украины,

– подчеркнул политолог.

Он предположил, что, возможно, Лавров перепутал и имел в виду Декларацию о суверенитете Украины, но эта декларация была провозглашена годом ранее – в июле 1990 года, когда еще существовал Советский Союз. То есть, он не стал условием выхода Украины из Советского Союза и независимости от России.

Россияне, а не украинцы нарушили договор между Россией и Украиной, который был заключен, когда это были два независимых государства – в 1997 году. Именно в нем Россия признала границы 1991 года Крым за Украиной и обязывалась уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

К тому же, этот договор обязывал страны не делать никаких недружественных шагов, Украина сдержала свои обещания, а Россия нет – еще с 2014 года.

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Внеблоковость Украины

Кроме того, Лавров заявлял, что Украина якобы пообещала быть внеблоковым государством, а теперь пытается вступить в НАТО, поэтому Россия обнаружила агрессию. Однако, объяснил аналитик, решение о внеблоковости было принято в 1990 году и касалось прежде всего дистанцирования от Советского Союза как члена Варшавского договора.

Так народные депутаты Украины демонстрировали, что не будут участвовать в агрессивных действиях Советского Союза.

Впоследствии ни в Акте провозглашение независимости, ни в Конституции Украины, ни в договоре между Россией и Украиной не говорилось о том, что Украина обязана быть внеблоковым государством.

Единственное исключение было, но специфическое и украинский народ его отменил, когда к власти пришел Виктор Янукович. Тогда в 2010 году был проголосован закон, однако не конституционные изменения, об основах внешней и внутренней политики.

Там говорилось о внеблоковости, и когда Украина была в 2013 году формально юридически внеблоковым государством, Россия оккупировала Крым, а затем начала оккупировать Донбасс.

Вот вам цена этой внеблоковости и отношение России к внеблоковому государству, каким тогда была Украина. Именно после этих событий 2014 года, после того, как путинская Россия нарушила внеблоковый статус Украины, украинцы изменили свои настроения и абсолютное большинство стало поддерживать вступление страны в НАТО.

– резюмировал Фесенко.

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