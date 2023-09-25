Все абсурдные заявления Лаврова – это лишь информационный шум, на который не следует обращать внимание. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Что хотел донести Лавров

Яковенко отметил, что заявление о том, что Россия готова к переговорам не несет никакой информации, потому что понятно: чтобы состоялись переговоры с Украиной, агрессору нужно выполнить два условия:

Все российские войска должны покинуть территорию Украины и уйти за пределы границы 1991 года; Украина не будет проводить переговоры с Владимиром Путиным, поэтому власть в России должна измениться.

Заявление о якобы "уважении" России к территориальной целостности тоже абсолютно лживое и бессодержательное. Даже если предполагать сценарий, что Украина отказалась от вступления в НАТО, то российские оккупанты все равно самостоятельно не покинули бы Крым и другие оккупированные территории.

На мой взгляд, это такой же "белый шум". Что это значит? Если признают территориальную целостность Украины, то в обмен на отказ от вступления в НАТО Россия готова уйти из Крыма и Донбасса? Конечно, нет. Поэтому я думаю, что это тоже бессодержательное заявление,

– убежден он.

Яковенко о заявлениях Лаврова: смотрите видео

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