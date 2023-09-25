Все абсурдные заявления Лаврова – это лишь информационный шум, на который не следует обращать внимание. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Что хотел донести Лавров
Яковенко отметил, что заявление о том, что Россия готова к переговорам не несет никакой информации, потому что понятно: чтобы состоялись переговоры с Украиной, агрессору нужно выполнить два условия:
- Все российские войска должны покинуть территорию Украины и уйти за пределы границы 1991 года;
- Украина не будет проводить переговоры с Владимиром Путиным, поэтому власть в России должна измениться.
Заявление о якобы "уважении" России к территориальной целостности тоже абсолютно лживое и бессодержательное. Даже если предполагать сценарий, что Украина отказалась от вступления в НАТО, то российские оккупанты все равно самостоятельно не покинули бы Крым и другие оккупированные территории.
На мой взгляд, это такой же "белый шум". Что это значит? Если признают территориальную целостность Украины, то в обмен на отказ от вступления в НАТО Россия готова уйти из Крыма и Донбасса? Конечно, нет. Поэтому я думаю, что это тоже бессодержательное заявление,
– убежден он.
Яковенко о заявлениях Лаврова: смотрите видео
Последние заявления Лаврова
- Сергей Лавров произнес свою очередную "потрясающую" речь на саммите Генассамблеи ООН. По словам главы никому не нужного министерства, формулу мира, которую предложил Владимир Зеленский, невозможно реализовать. В то же время, он продолжал продвигать лживую российскую методичку, что Украина якобы воюет "не за свою независимость и суверенность", а потому что так сказали "западные кураторы".
- Не обошел Сергей Лавров темы переговоров. Он убеждал всех присутствующих, что Россия готова к процессу. Но "никаких предложений об остановке огня рассматривать не будет, потому что однажды Москву уже обманули".
- Также он придумывал басни, что Россия якобы "уважает" территориальную целостность Украины. Но Лавров заявил, что если бы наше государство не стремилось к НАТО, то не было бы боевых действий в Украине.
- По словам Лаврова, Декларация независимости содержала важный момент для России. Речь идет о том, что Украина "будет внеблоковым государством, не будет вступать ни в какие военные альянсы". Мол, в этой редакции и в этих условиях Кремль "целостность Украины поддерживает".