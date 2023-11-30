Путін збільшив військовий бюджет Росії: як це позначиться на фронті

Уперше з часів СРСР Росія планує направити на утримання армії та оборонно-промислового комплексу майже третину усіх витрат. Однак у цьому немає нічого страшного.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що це просто гра цифр. Він додав, що Мінські угоди дали Путіну 5 – 7 років, аби підготуватися. Зазначимо, що лише за один рік країна-агресорка витратить на оборону на 70% більше, аніж у 2023-му році.

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"Майже семирічний бюджет вони витрачали на виробництво техніки, боєприпасів, підготовку військових. Потім в один рік це все спалили на нашому фронті – увесь семирічний бюджет. Нині у них нулі", – сказав Світан.

Якщо порівнювати із семирічним бюджетом, то наступного року в Росії виділять лише п'яту частину від цієї суми. Владімір Путін нині намагається відновитися, однак у нього не вистачає сил та фінансів.

Полковник запасу ЗСУ вважає, що президент Росії збільшеним бюджетом не відновить навіть показники минулого року. Цей бюджет здебільшого для підтримки "обороноздатності" російської армії.

Там наступального практично нічого немає. Йому б за цей бюджет хоча б відновити недоторканий запас. Однак, судячи з цифр, він навіть його не відновить,

– переконаний військовий експерт.

Чи вплине збільшення оборонного бюджету Росії на ситуацію на фронті: дивіться відео

Як збільшення російського бюджету вплине на фронт

Світан вважає, що ця цифра максимум підтримає той рівень бойового навантаження ворога, який є нині. У Росії щодня виготовляють 7 тисяч снарядів. А так у них з'явиться можливість виготовляти таку ж кількість снарядів щодня протягом року.

А, мовляв, щоби збільшити можливості виробництва, треба спочатку побудувати завод, який виготовляє обладнання. А потім вже будувати завод із виробництва снарядів. Цей процес займає роки. А у росіян немає ані часу, ані грошей.

Ці гроші – на підтримання рівня бойової напруги. Може не вистачити. Коли у нас з'явиться авіація, далекобійні засоби ураження, які передають партнери і виготовлені нами, то у росіян знову виникне дефіцит щодо протидії цим засобам ураженням,

– наголосив льотчик-інструктор.

Яка ситуація на фронті