Путин увеличил военный бюджет России: как это отразится на фронте

Впервые со времен СССР Россия планирует направить на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса почти треть всех расходов. Однако в этом нет ничего страшного.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что это просто игра цифр. Он добавил, что Минские соглашения дали Путину 5 – 7 лет, чтобы подготовиться. Отметим, что всего за один год страна-агрессор потратит на оборону на 70% больше, чем в 2023 году.

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"Почти семилетний бюджет они тратили на производство техники, боеприпасов, подготовку военных. Затем в один год это все сожгли на нашем фронте – весь семилетний бюджет. Сейчас у них нули", – сказал Свитан.

Если сравнивать с семилетним бюджетом, то в следующем году в России выделят только пятую часть от этой суммы. Владимир Путин сейчас пытается восстановиться, однако у него не хватает сил и финансов.

Полковник запаса ВСУ считает, что президент России увеличенным бюджетом не восстановит даже показатели прошлого года. Этот бюджет в основном для поддержки "обороноспособности" российской армии.

Там наступательного практически ничего нет. Ему бы за этот бюджет хотя бы восстановить неприкосновенный запас. Однако, судя по цифрам, он даже его не восстановит,

– убежден военный эксперт.

Повлияет ли увеличение оборонного бюджета России на ситуацию на фронте: смотрите видео

Как увеличение российского бюджета повлияет на фронт

Свитан считает, что эта цифра максимум поддержит тот уровень боевой нагрузки врага, который есть сейчас. В России ежедневно производят 7 тысяч снарядов. А так у них появится возможность производить такое же количество снарядов ежедневно в течение года.

А, мол, чтобы увеличить возможности производства, нужно сначала построить завод, который производит оборудование. А потом уже строить завод по производству снарядов. Этот процесс занимает годы. А у россиян нет ни времени, ни денег.

Эти деньги – на поддержание уровня боевого напряжения. Может не хватить. Когда у нас появится авиация, дальнобойные средства поражения, переданные партнерами и изготовленные нами, так у россиян снова возникнет дефицит по противодействию этим средствам поражением,

– подчеркнул лётчик-инструктор.

Какая ситуация на фронте