Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что это просто игра цифр. Он добавил, что Минские соглашения дали Путину 5 – 7 лет, чтобы подготовиться. Отметим, что всего за один год страна-агрессор потратит на оборону на 70% больше, чем в 2023 году.
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"Почти семилетний бюджет они тратили на производство техники, боеприпасов, подготовку военных. Затем в один год это все сожгли на нашем фронте – весь семилетний бюджет. Сейчас у них нули", – сказал Свитан.
Если сравнивать с семилетним бюджетом, то в следующем году в России выделят только пятую часть от этой суммы. Владимир Путин сейчас пытается восстановиться, однако у него не хватает сил и финансов.
Полковник запаса ВСУ считает, что президент России увеличенным бюджетом не восстановит даже показатели прошлого года. Этот бюджет в основном для поддержки "обороноспособности" российской армии.
Там наступательного практически ничего нет. Ему бы за этот бюджет хотя бы восстановить неприкосновенный запас. Однако, судя по цифрам, он даже его не восстановит,
– убежден военный эксперт.
Повлияет ли увеличение оборонного бюджета России на ситуацию на фронте: смотрите видео
Как увеличение российского бюджета повлияет на фронт
Свитан считает, что эта цифра максимум поддержит тот уровень боевой нагрузки врага, который есть сейчас. В России ежедневно производят 7 тысяч снарядов. А так у них появится возможность производить такое же количество снарядов ежедневно в течение года.
А, мол, чтобы увеличить возможности производства, нужно сначала построить завод, который производит оборудование. А потом уже строить завод по производству снарядов. Этот процесс занимает годы. А у россиян нет ни времени, ни денег.
Эти деньги – на поддержание уровня боевого напряжения. Может не хватить. Когда у нас появится авиация, дальнобойные средства поражения, переданные партнерами и изготовленные нами, так у россиян снова возникнет дефицит по противодействию этим средствам поражением,
– подчеркнул лётчик-инструктор.
Какая ситуация на фронте
- Оккупанты пытаются наступать на южных и восточных направлениях. Украинские защитники успешно отбивают атаки врага. Также ВСУ наносят потери россиянам в живой силе и технике.
- В течение 29 ноября украинские военные ликвидировали 1180 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 328 760 захватчиков.
- Также 29 ноября враг потерял 13 танков, 28 ББМ и 1 артсистему. Кроме того, наши военные уничтожили 10 БПЛА оперативно-тактического уровня, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 3 единицы спецтехники.