Данілов прокоментував падіння Іл-76: закликав "не робити ґвалту"

Збиття Іл-76 над Бєлгородом набуло широкого резонансу через російську пропаганду та справжню істерію з їхнього боку. Однак розслідування триває і варто дочекатись офіційних висновків, перш ніж дослухатися до російської сторони.

Україна зацікавлена з'ясувати всі деталі та закликає міжнародну спільноту до розслідування інциденту з падінням Іл-76. Детальніше про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Росіяни навчені брехати

У середу, 24 січня, над Бєлгородською областю збили військовий літак Іл-76. Кремль одразу почав висувати свої версії та, очевидно, поставив серйозні ставки на цю пропагандистську операцію, адже все це відбулося напередодні прийняття серйозних рішень для України у всьому світі.

Нам треба спокійно до цього ставитися та чекати офіційної інформації від наших відповідних органів. Не треба зараз робити "ґвалт". Буде валідована інформація, яка відповідатиме дійсності, тоді суспільство буде проінформованим,

– наголосив Олексій Данілов.

Хоч Росія намагається у будь-який спосіб перешкоджати ухваленню рішень про військову допомогу для Києва у Сполучених Штатах та передачі Україні високоточної зброї, але це вже ні для кого не новина.

"Вони навчені брехати у таких ситуаціях. Таких прикладів не десятки чи сотні, а тисячі. Навіть вище військово-політичне керівництво Росії брехало світовій спільноті", – підкреслив Данілов.

Чому Україна обережно давала коментарі

Протягом 24 січня, в день інциденту, офіційні відповіді Україна могла надавати не одразу та у доволі стриманій манері. Однак на це є причина, яку варто усвідомити.

Насамперед нас стримує відповідальність. Ми розуміємо, що кожне слово, яке звучить від офіційної особи, має бути відповідальним словом. Але наша совість чиста (у ситуації зі збиттям Іл-76 – 24 Канал),

– наголосив секретар РНБО.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський закликав світ провести міжнародне розслідування інциденту. Україна зацікавлена у тому, аби дізнатись обставини збиття літака.

Крім того, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Організації об'єднаних націй та Червоного хреста для того, щоб розібратися із ситуацію, яка відбулася у Бєлгородській області.

Інцидент з падінням Іл-76: що треба знати