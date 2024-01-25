Данилов прокомментировал падение Ил-76: призвал "не делать шумиху"

Сбивание Ил-76 над Белгородом получило широкий резонанс из-за российской пропаганды и настоящей истерии с их стороны. Однако расследование продолжается и следует дождаться официальных выводов, прежде чем прислушаться к российской стороне.

Украина заинтересована выяснить все детали и призывает международное сообщество к расследованию инцидента с падением Ил-76. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Россияне научены врать

В среду, 24 января, над Белгородской областью сбили военный самолет Ил-76. Кремль поставил серьезные ставки на эту пропагандистскую операцию, ведь это происходит накануне серьезных решений для Украины во всем мире.

Нам надо спокойно к этому относиться и ждать официальной информации от наших соответствующих органов. Не надо сейчас делать "шумихи". Будет валидированная информация, которая будет соответствовать действительности, тогда общество будет проинформировано,

– подчеркнул Алексей Данилов.

Хоть Россия пытается любым способом препятствовать принятию решений о военной помощи для Киева в Соединенных Штатах и ​​передаче Украине высокоточного оружия, но это уже ни для кого не новость.

"Они научены врать в таких ситуациях. Таких примеров не десятки или сотни, а тысячи. Даже высшее военно-политическое руководство России врало мировому сообществу", – подчеркнул Данилов.

Почему Украина осторожно давала комментарии

В течение 24 января, в день инцидента, официальные ответы Украины могли предоставляться не сразу и в довольно сдержанной манере. Однако для этого есть причина, которую следует осознать.

В первую очередь нас сдерживает ответственность. Мы понимаем, что каждое слово, звучащее от официального лица, должно быть ответственным словом. Но наша совесть чиста (в ситуации со сбиванием Ил-76 – 24 Канал),

– отметил секретарь СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир провести международное расследование инцидента. Украина заинтересована в том, чтобы узнать обстоятельства сбивания самолета.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Организацию объединенных наций и Красный крест для того, чтобы разобрались с ситуацией, которая произошла в Белгородской области.

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