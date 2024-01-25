Данилов прокомментировал падение Ил-76: призвал "не делать шумиху"
Сбивание Ил-76 над Белгородом получило широкий резонанс из-за российской пропаганды и настоящей истерии с их стороны. Однако расследование продолжается и следует дождаться официальных выводов, прежде чем прислушаться к российской стороне.
Украина заинтересована выяснить все детали и призывает международное сообщество к расследованию инцидента с падением Ил-76. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Россияне научены врать
В среду, 24 января, над Белгородской областью сбили военный самолет Ил-76. Кремль поставил серьезные ставки на эту пропагандистскую операцию, ведь это происходит накануне серьезных решений для Украины во всем мире.
Нам надо спокойно к этому относиться и ждать официальной информации от наших соответствующих органов. Не надо сейчас делать "шумихи". Будет валидированная информация, которая будет соответствовать действительности, тогда общество будет проинформировано,
– подчеркнул Алексей Данилов.
Хоть Россия пытается любым способом препятствовать принятию решений о военной помощи для Киева в Соединенных Штатах и передаче Украине высокоточного оружия, но это уже ни для кого не новость.
"Они научены врать в таких ситуациях. Таких примеров не десятки или сотни, а тысячи. Даже высшее военно-политическое руководство России врало мировому сообществу", – подчеркнул Данилов.
Почему Украина осторожно давала комментарии
В течение 24 января, в день инцидента, официальные ответы Украины могли предоставляться не сразу и в довольно сдержанной манере. Однако для этого есть причина, которую следует осознать.
В первую очередь нас сдерживает ответственность. Мы понимаем, что каждое слово, звучащее от официального лица, должно быть ответственным словом. Но наша совесть чиста (в ситуации со сбиванием Ил-76 – 24 Канал),
– отметил секретарь СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир провести международное расследование инцидента. Украина заинтересована в том, чтобы узнать обстоятельства сбивания самолета.
Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Организацию объединенных наций и Красный крест для того, чтобы разобрались с ситуацией, которая произошла в Белгородской области.
Инцидент с падением Ил-76: что нужно знать
- Утром 24 января в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Российские СМИ сразу начали продуцировать информацию о том, что Украина сбила этот самолет, на борту которого якобы находились 65 человек. Впоследствии роспропаганда сообщила, что в самолете якобы были украинские военнопленные. Россияне даже опубликовали список пленных, однако в сети нашли там немало фамилий военных, которых обменяли раньше.
- В Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января действительно готовился 50-й обмен пленными. Собственно, Украина со своей стороны выполнила все договоренности – российских военнопленных вовремя доставили в точку, где должен біл состояться обмен. Безопасность украинских пленных, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона. В ГУР не смогли подтвердить или опровергнуть информацию, что на борту сбитого самолета действительно перевозили украинских военных, все данные еще проверяют.
- Украинские разведчики уже 25 января сообщили, что в белгородский морг привезли всего пять тел, что, очевидно, не совпадает с версией о том, что в самолете было более 60 военных. Более того, на кадрах, которые публиковали российские СМИ, также не было видно останков тел. Интересной деталью было и то, что ФСБ не позволила российским спасателям осмотреть место событий.
- Обратите внимание, что россияне уже не впервые прибегают к циничным военным преступлениям. Так что они без особых раздумий могли бы совершить еще одно. Об этом свидетельствует, в частности, убийство украинских военнопленных в Еленовке. В настоящее время идет выяснение всех деталей инцидента с падением Ил-76.