Ганьба, яка матиме наслідки, – Буданов розкритикував суд ООН через рішення щодо MH17
Джерело:ГУР МО
Нещодавно Міжнародний суд ООН не став виносити конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття MH17. Буданов назвав подібне рішення справжньою ганьбою.
Мовиться про рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії". Москві були пред’явлені звинувачення у порушенні норм Конвенції про фінансування тероризму.
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Буданов обурений рішенням суду
У розвідці зазначили, що згідно з трактуванням суду, Росію не можна визнати спонсором тероризму. Причиною є те, що російський зенітно-ракетний комплекс "Бук", яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів й членів екіпажу МН17, буцімто є лише зброєю, а не грошима.
Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн,
– заявив глава ГУР.
Як зазначив очільник розвідки, відповідне рішення міжнародного суду ООН породжує серйозні ризики.
Якщо держава-агресор дасть ЗРК, але не гроші, і вони зіб'ють цивільний "Боїнг", то, в принципі, це не буде тероризмом,
– обурився Буданов.
Довідка. 14 липня 2014 року у небі над Донбасом проросійські військові збили пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. Унаслідок катастрофи загинули 298 людей, серед яких – 198 громадяни Нідерландів.
Тоді прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі проросійським бойовикам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.
Що цьому передувало: коротко
- 31 січня Міжнародний суд ООН оголосив фінальне рішення за позовом України проти РФ у справі про порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання форм расової дискримінації – на Донбасі та у Криму.
- Росію було визнано винною в порушенні лише в деяких частин Конвенції про заборону фінансування тероризму. Суд заявив, що Москва винна, бо не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України у 2014 році.
- Це єдиний пункт у частині звинувачень, висунутих Україною, який суд задовольнив. Більшу частину звинувачень Києва на адресу Москви він визнав необґрунтованою. Крім того, суд заявив, що не має достатньо доказів, аби вирішити, чи справді сепаратистів на Донбасі можна вважати терористами.