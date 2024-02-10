Позор, который будет иметь последствия, – Буданов раскритиковал суд ООН из-за решения по MH17

Недавно Международный суд ООН не стал выносить конкретное решение относительно вероятной ответственности России за сбитие MH17. Буданов назвал подобное решение настоящим позором.

Речь идет о решении Международного суда ООН по делу "Украина против России". Москве были предъявлены обвинения в нарушении норм Конвенции о финансировании терроризма.

Смотрите также Деньги и оружие для сепаратистов на Донбассе от России: суд в Гааге объявил исторический приговор

Буданов возмущен решением суда

В разведке отметили, что согласно трактовке суда, Россию нельзя признать спонсором терроризма. Причиной является то, что российский зенитно-ракетный комплекс "Бук", которым в 2014 году убили 298 гражданских пассажиров и членов экипажа МН17, якобы является лишь оружием, а не деньгами.

Это позор для международной судебной системы, это решение суда является ошибкой и катастрофой. Непризнание очевидных фактов будет иметь очень важные последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран,

– заявил глава ГУР.

Как отметил глава разведки, соответствующее решение международного суда ООН порождает серьезные риски.

Если государство-агрессор даст ЗРК, но не деньги, и они собьют гражданский "Боинг", то, в принципе, это не будет терроризмом,

– возмутился Буданов.

Справка. 14 июля 2014 года в небе над Донбассом пророссийские военные сбили пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли 298 человек, среди которых – 198 граждане Нидерландов.

Тогда прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения по делу пророссийским боевикам – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Леониду Харченко и Олегу Пулатову.

Что этому предшествовало: кратко