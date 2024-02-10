Позор, который будет иметь последствия, – Буданов раскритиковал суд ООН из-за решения по MH17
Источник:ГУР МО
Недавно Международный суд ООН не стал выносить конкретное решение относительно вероятной ответственности России за сбитие MH17. Буданов назвал подобное решение настоящим позором.
Речь идет о решении Международного суда ООН по делу "Украина против России". Москве были предъявлены обвинения в нарушении норм Конвенции о финансировании терроризма.
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Буданов возмущен решением суда
В разведке отметили, что согласно трактовке суда, Россию нельзя признать спонсором терроризма. Причиной является то, что российский зенитно-ракетный комплекс "Бук", которым в 2014 году убили 298 гражданских пассажиров и членов экипажа МН17, якобы является лишь оружием, а не деньгами.
Это позор для международной судебной системы, это решение суда является ошибкой и катастрофой. Непризнание очевидных фактов будет иметь очень важные последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран,
– заявил глава ГУР.
Как отметил глава разведки, соответствующее решение международного суда ООН порождает серьезные риски.
Если государство-агрессор даст ЗРК, но не деньги, и они собьют гражданский "Боинг", то, в принципе, это не будет терроризмом,
– возмутился Буданов.
Справка. 14 июля 2014 года в небе над Донбассом пророссийские военные сбили пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли 298 человек, среди которых – 198 граждане Нидерландов.
Тогда прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения по делу пророссийским боевикам – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Леониду Харченко и Олегу Пулатову.
Что этому предшествовало: кратко
- 31 января Международный суд ООН объявил финальное решение по иску Украины против РФ по делу о нарушении конвенций о запрете финансирования терроризма и преодоления форм расовой дискриминации – на Донбассе и в Крыму.
- Россия была признана виновной в нарушении лишь некоторых частей Конвенции о запрете финансирования терроризма. Суд заявил, что Москва виновата, потому что не расследовала финансовую поддержку сепаратистов на востоке Украины в 2014 году.
- Это единственный пункт в части обвинений, выдвинутых Украиной, который суд удовлетворил. Большую часть обвинений Киева в адрес Москвы он признал необоснованной. Кроме того, суд заявил, что не имеет достаточно доказательств, чтобы решить, действительно ли сепаратистов на Донбассе можно считать террористами.