У Польщі висловилися про можливість збиття російських ракет та пояснили дилему

Під час масованих атак Росії на Україну ракети кілька разів порушували повітряний простір Польщі. НА саміті НАТО. який пройшов у Вашингтоні, обговорювали можливість збиття ракет польською ППО над західною частиною України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава взяла на розгляд пропозицію Києва збивати російські ракети, які прямують у бік його держави, поки вони ще знаходяться в українському повітряному просторі. Цю пропозицію додали до угоди про спільну оборону між двома країнами.

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40 секунд – мало для реакції

Сікорський наголосив, що на поточному етапі це ідея. Відповідно до угоди, її збираються дослідити.

За його словами, деякі російські ракети, випущені з району Санкт-Петербурга по українських цілях поблизу міста Львів на заході країни, неподалік від польського кордону, перетнули Білорусь і увійшли в повітряний простір Польщі приблизно на 40 секунд. Такий короткий термін дав Польщі мало часу для реакції.

Проте теоретично ця пропозиція стосується будь-яких ракет, що пролітають через захід України в напрямку Польщі. Сікорський також назвав свою державу "прифронтовою".

Наша дилема полягає в наступному. Якщо ми збиваємо їх лише тоді, коли вони входять у наш повітряний простір, уламки становлять загрозу нашим громадянам і нашому майну,

– пояснив політик.

Сікорський також пригадав, що російська ракета впала біля його будинку в Бидгощі приблизно за 500 кілометрів від білоруського кордону, не завдавши нікому шкоди, у грудні 2022 року. Водночас двоє громадян Польщі загинули через падіння уламків, коли Україна збила російську ракету біля польського кордону.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Варшава проконсультується зі своїми союзниками по НАТО та заручиться їх згодою, перш ніж намагатися збити будь-які російські ракети. За його словами, це має бути союзницьке рішення, а ключовою є думка Сполучених Штатів, які досить скептично налаштовані в цьому питанні.

Марек Свєрчинський, оборонний аналітик Polityka Insight, сказав, що ця пропозиція може виявитися небезпечною для Польщі без підтримки союзників. Він побоюється, що Росія може відповісти на це.