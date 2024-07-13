В Польше высказались о возможности сбивания российских ракет и объяснили дилемму

Во время массированных атак России на Украину ракеты несколько раз нарушали воздушное пространство Польши. НА саммите НАТО. который прошел в Вашингтоне, обсуждали возможность сбития ракет польской ПВО над западной частью Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава взяла на рассмотрение предложение Киева сбивать российские ракеты, которые направляются в сторону его государства, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве. Это предложение добавили к соглашению о совместной обороне между двумя странами.

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40 секунд – мало для реакции

Сикорский отметил, что на текущем этапе это идея. В соответствии с соглашением, ее собираются исследовать.

По его словам, некоторые российские ракеты, выпущенные из района Санкт-Петербурга по украинским целям вблизи города Львов на западе страны, неподалеку от польской границы, пересекли Беларусь и вошли в воздушное пространство Польши примерно на 40 секунд. Такой короткий срок дал Польше мало времени для реакции.

Однако теоретически это предложение касается любых ракет, пролетающих через запад Украины в направлении Польши. Сикорский также назвал свое государство "прифронтовой".

Наша дилемма заключается в следующем. Если мы сбиваем их только тогда, когда они входят в наше воздушное пространство, обломки представляют угрозу нашим гражданам и нашему имуществу,

– объяснил политик.

Сикорский также вспомнил, что российская ракета упала возле его дома в Быдгоще примерно в 500 километрах от белорусской границы, не причинив никому вреда, в декабре 2022 года. В то же время двое граждан Польши погибли из-за падения обломков, когда Украина сбила российскую ракету у польской границы.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава проконсультируется со своими союзниками по НАТО и заручится их согласием, прежде чем пытаться сбить любые российские ракеты. По его словам, это должно быть союзническое решение, а ключевым является мнение Соединенных Штатов, которые достаточно скептически настроены в этом вопросе.

Марек Сверчинский, оборонный аналитик Polityka Insight, сказал, что это предложение может оказаться опасным для Польши без поддержки союзников. Он опасается, что Россия может ответить на это.