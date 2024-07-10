Розмови про збиття НАТО повітряних цілей, які перебувають над Україною та рухаються у напрямку Польщі, точаться вже давно. Позицію Польщі озвучив віцепрем'єр, міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

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Чи збиватиме Польща російські ракети

Глава Міноборони пояснив, що Україна давно говорить про те, щоб ракети, які летять на захід, збивали з території країн НАТО.

Якщо Альянс не ухвалює таких рішень, то Польща в жодному разі не повинна одноосібно приймати такі рішення,

– заявив Владислав Косіняк-Каміш.

Польський міністр додав, що такого консенсусу в НАТО немає, і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.

Звісно, існують інші процедури щодо ракет на території Республіки. Тоді це наше рішення,

– пояснив політик.

До слова, 8 липня Володимир Зеленський і Дональд Туск підписали двосторонню безпекову угоду, яка містить положення про збиття в повітряному просторі України російських ракет і дронів, випущених у напрямку Польщі. Водночас Туск додав, що для реалізації такого кроку необхідна однозначна співпраця в рамках НАТО.