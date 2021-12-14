Зброя для України: чому Німеччина може блокувати допомогу

Росія, попри всі проведені переговори, не забирає свої війська від українського кордону. Це означає, що нам слід бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Одночасно з цим ситуація загострюється ще на 2 фронтах з боку східних регіонів. Там бойовики ОРДЛО спрямували за лінії відведення понад 200 одиниць військової техніки.

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Зокрема, мовиться про "Гради", "Рапіри", танки, ЗРК "Стріла", гаубиці, міномети та самохідні артилерійські установки.

Росія перекрила акваторію Азовського моря

Також Росія перекрила приблизно 70% акваторії Азовського моря. Сталося це нібито-то через проведення артилерійських стрільб поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська.

Насправді ж так у Росії відреагували на український корабель "Донбас", який 9 грудня, прямуючи до Керченської протоки, "не виконав їхніх вимог змінити курс", чим начебто створив загрозу безпеці мореплавання.

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Чому Німеччина може блокувати допомогу

Однак одним страхом війну не виграти. Тут нам на допомогу мали б прийти наші партнери, які пообіцяли що Кремль заплатить жахливу ціну у разі вторгнення в Україну.

Натомість міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО, незважаючи на попередження США про можливе нове вторгнення.

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За його словами, у листопаді Берлін наклав вето на закупівлю Україною антидронових рушниць та антиснайперських систем через Агентство підтримки та закупівель Альянсу.

Поки ми ламали голову над тим, що це: небажання воювати з Росією чи навпаки прагнення якомога швидше запустити "Північний потік-2", аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд заявив, що ми просто неправильно зрозуміли німецький уряд.

Може й неправильно, але свої висновки Україна вже зробила, тож тепер буде прагнути купувати зброю через двосторонні угоди з союзниками – США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Втім, на всяк випадок, Резніков ще раз попередив: якщо країни НАТО обрали собі за тактику не провокувати Росію, то це не працює.

На Сході перебуває не лише Україна а й Грузія, яка теж не збирається дослухатися до порад Кремля не вступати до Альянсу. У Тбілісі наголошують, що жодна третя країна не може вплинути на це рішення, тому "дорогоцінні" поради Росія може залишити собі.

Вимогу Кремля щодо України відхилили

Це ж сказав Кремлю і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який відхилив вимогу Росії не допустити приєднання України до Північноатлантичного альянсу.



Єнс Столтенберг відхилив вимогу Росії / Фото Getty Images

Він нагадав, що питання про вступ до НАТО розв'язуватимуть країни-члени Альянсу й сама Україна. Звісно, "проковтнути" це просто так Володимир Путін не може, тому знову погрожує Україні наслідками. Зокрема, військовою конфронтацією.

Втім, далі розв'язуватиме це питання помічниця держсекретаря США, яка взяла удар на себе.

Нас, скоріш за все, втішатимуть тим, що G7 на нашому боці. Росія ж вчергове спробує пояснити, що справи так не роблять. Ну не може Джо Байден щодня телефонувати Володимиру Путіну.

Щодня не може, але за словами того ж таки рупора Кремля Дмитра Пєскова, під час попередніх перемовин сторони домовились, що зідзвоняться ще раз. Це, мовляв, може відбутись після того, як ситуацію з конфронтацією розв'яжуть їхні представники.

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Тож, чекаємо на високі візити та поставки зброї, бо ми, на відміну від країн НАТО, воювати з Росією точно не боїмося.

"Нормандська четвірка" може зібратися без Росії

До слова, знаю, що нас полюбляють цитувати у Росії. Так от, знайте: якщо ви не хочете зустрічатись з "нормандською четвіркою" щодо ситуації на Сході, то вона збереться без вас.

У посольстві України в Німеччині та Міністерстві закордонних справ стверджують, що вже працюють над цим питанням. Зустріч відбудеться за участю президента Еммануеля Макрона, нового канцлера Німеччини Олафа Шольца та Володимира Зеленського.

Росія ж й далі може вдавати, що "их там нет". Діалог та підтримка союзників Заходу для нас є важливим питанням порядку денного, з яким працюють наші дипломати.

Однак Зеленський наголошував, що ми не зупинимо війну без перемовин з Росією. Зважаючи на це, відсутність діалогу та присутність військ на кордоні не дає нам нічого хорошого у висновку. Ситуація залишається напруженою.