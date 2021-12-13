Про це розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд в ефірі 24 каналу. Як він зазначив, це зовнішня політика Німеччини, яка не навмисно торкається України.
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Умланд пояснив, що Німеччина взагалі не поставляє зброю у держави, які перебувають в активних воєнних конфліктах. Така позиція є наслідком Другої світової війни.
Це не дуже раціональний пацифізм й у цьому випадку він також торкнувся України. У такому не варто розглядати якусь антиукраїнську політику.
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Умланд розповів про блокування Німеччиною поставок зброї: дивіться відео
Що цьому передувало
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина блокує поставки зброї до України через НАТО. Зокрема, у Берліні не робили закупівель, попри попередження США про можливе вторгнення Росії.
- За словами Резнікова, німецький уряд у листопаді наклав вето на купівлю гвинтівок для боротьби з дронами й антиснайперських систем через Агентство підтримки та закупівель Альянсу.
- Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у червні виключив поставки зброї Україні, оскільки, за його словами, ситуацію на Донбасі потрібно розв'язувати мирним шляхом.