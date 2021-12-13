Про це розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд в ефірі 24 каналу. Як він зазначив, це зовнішня політика Німеччини, яка не навмисно торкається України.

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Умланд пояснив, що Німеччина взагалі не поставляє зброю у держави, які перебувають в активних воєнних конфліктах. Така позиція є наслідком Другої світової війни.

Це не дуже раціональний пацифізм й у цьому випадку він також торкнувся України. У такому не варто розглядати якусь антиукраїнську політику. Андреас Умланд Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи

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Що цьому передувало