Об этом рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд в эфире 24 канала. Как он отметил, это внешняя политика Германии, которая не намеренно касается Украины.

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Умланд пояснил, что Германия вообще не поставляет оружие в государства, которые находятся в активных военных конфликтах. Такая позиция является следствием Второй мировой войны.

Это не очень рациональный пацифизм, и в этом случае он также коснулся Украины. В таком не стоит рассматривать какую-то антиукраинскую политику. Андреас Умланд Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы

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Умланд рассказал о блокировке Германией поставок оружия: смотрите видео

Что этому предшествовало