Яка зброя критично потрібна на фронті для розвитку наступу ЗСУ: аналітик озвучив перелік
ЗСУ продовжують звільняти українські території від російських окупантів. Аби продовжувати ефективно вибивати ворога, нашим військовим критично потрібна належна зброя й техніка.
Передовсім мовиться про броню та артилерію. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.
До теми Експерт зі США пояснив, чому виникають затримки з постачанням зброї
За словами Мусієнка, наразі перед ЗСУ стоїть два завдання:
- відбити атаки на Сході – район Бахмуту та Авдіївки на Донеччині;
- продовжувати та розвивати контрнаступальні дії, зокрема, в зимовий період – на Півдні та Луганщині (в районі Кремінної та Сватового).
Що потрібно ЗСУ
"Для розвитку наступальних дій потрібні танки, бронетехніка та артилерія. Я навіть не згадую авіацію, яка теж не завадила б", – наголошує Мусієнко.
Військовий експерт відзначив такі бронетранспортери: M113 та HMMWV, які оснащуються великокаліберними кулеметами й дуже добре працюють при контрнаступі. Вони вже довели свою ефективність на Харківщині та Херсонщині.
Нарощування потужностей наших механізованих бригад за допомогою танків – те, що потрібно для розвитку контрнаступальних дій. І підтримка артилерійських потужностей та можливостей,
– підсумував Мусієнко.
Окупантів затиснуть в Криму? / Контрнаступ на півдні / У військ Росії проблеми – Мусієнко: дивіться відео
Чому Україні вкрай потрібні винищувачі F-15 та F-16
- Немає сумнівів, що Україна здобуде перемогу над Росією. Втім, якби західні партнери передали ЗСУ винищувачі F-15 та F-16, то це, найімовірніше, сталося б значно швидше.
- Як стверджує військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, американські винищувачі, дозволили б повністю деокупувати українські території до кінця року. Річ у тім, що сучасні винищувачі F-15 та F-16 можуть переносити дуже багато високоточної зброї, яка необхідна на полі бою – вглиб до 100 кілометрів. Мовиться зокрема про ракети класу "повітря – земля", авіабомби та певні протиракети тощо. Це дозволило б нам прикрити небо з повітря.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що для отримання літаків триває робота на всіх напрямках – дипломатичному та військово-політичному. Також відомо, що командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук визначив групу пілотів, які готові вчитися управляти сучасними винищувачами.