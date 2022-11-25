Яка зброя критично потрібна на фронті для розвитку наступу ЗСУ: аналітик озвучив перелік

ЗСУ продовжують звільняти українські території від російських окупантів. Аби продовжувати ефективно вибивати ворога, нашим військовим критично потрібна належна зброя й техніка.

Передовсім мовиться про броню та артилерію. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

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За словами Мусієнка, наразі перед ЗСУ стоїть два завдання:

відбити атаки на Сході – район Бахмуту та Авдіївки на Донеччині;

продовжувати та розвивати контрнаступальні дії, зокрема, в зимовий період – на Півдні та Луганщині (в районі Кремінної та Сватового).

Що потрібно ЗСУ

"Для розвитку наступальних дій потрібні танки, бронетехніка та артилерія. Я навіть не згадую авіацію, яка теж не завадила б", – наголошує Мусієнко.

Військовий експерт відзначив такі бронетранспортери: M113 та HMMWV, які оснащуються великокаліберними кулеметами й дуже добре працюють при контрнаступі. Вони вже довели свою ефективність на Харківщині та Херсонщині.

Нарощування потужностей наших механізованих бригад за допомогою танків – те, що потрібно для розвитку контрнаступальних дій. І підтримка артилерійських потужностей та можливостей,

– підсумував Мусієнко.

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